خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: این‌روزها در میانه نبرد گسترده تمام جبهه حق علیه تمام جبهه باطل و در حالی که ما مسلمانان ایران سوگوار شهادت پیر فرزانه و قائد امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) هستیم و در غم آسمانی شدن جمعی از هموطنان اشک می‌ریزیم، حضور در صحنه و خالی نگذاشتن کوچه و خیابان، اولویت مهم برای حفظ نظام اسلامی است. در این راستا مساجد و مسجدی‌ها که همواره خار چشم دشمن‌اند، نقشی بسیار تعیین کننده در راهبری و مدیریت این حضور دارند.

به نظر می‌رسد مسجد محله در این ایام مهم و سرنوشت‌ساز از تاریخ انقلاب اسلامی، نقش مدیر و راهبر محله را ایفا می‌کند که همه اقدامات برای حفظ و حراست از محلات باید با محوریت مسجد باشد. امروز وقت آن است که کارکردهای مساجد احیا شده و این مکان‌های مقدس به پناهگاه امن مردم و مرکز راهبری محله تبدیل شوند و فعالیت‌های مسجدمحور در قالب یک کارویژه در دستور کار قرار گیرد.

از زمان صدر اسلام تاکنون، مسجد خاستگاه نگاه گفتمان‌ساز و جریان‌ساز در جامعه اسلامی بوده و در گذر زمان با وجود فشارهای دشمن این نقش مهم و اثر اجتماعی خود را حفظ کرده است. نقش مسجد به‌عنوان پایگاه مبارزان در جریان شکل‌گیری انقلاب اسلامی و نیز پایگاه پشت جبهه در زمان جنگ تحمیلی از دم دستی‌ترین و ملموس‌ترین مصادیق نقش و تأثیر اجتماعی مساجد است که امروز نیز کارکرد پشتیبانی‌ معنوی از رزمندگان نیروهای امنیتی و انتظامی و نیروهای مسلح از مساجد انتظار می‌رود.

برای آگاهی از نقش مساجد در این برهه سراغ یکی از ائمه جماعات فعال استان و شهر شهرکرد رفتیم. حجت‌الاسلام والمسلمین البرز رئیسی، امام جماعت مسجد امام علی (ع) در محله گودال چشمه و مسئول امور روحانیون ستاد عتبات عالیات استان چهارمحال و بختیاری در این گفتگو با ما همراه شد.

* باتوجه به شرایط ویژه کشور در این برهه حساس و تاریخی و جنگ تمام‌عیار جبهه کفر علیه کشورمان، نقش تاریخی مساجد در این مقطع چیست؟

هنوز از فتنه آمریکایی صهیونیستی زمان زیادی نمی‌گذرد که در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه متاسفانه حملات اغتشاشگران به مقدسات و تخریب و آتش‌ زدن مساجد را شاهد بودیم. ستیز جبهه کفر با قرآن و مسجد و مقدسات دینی یا در یک کلام، حق و حقیقت پیشینه‌ای به قدمت تاریخ بشریت دارد و جدال حق و باطل امر جدیدی نیست لذا در فتنه اخیر نیز این صحنه‌ها را شاهد بودیم.

اگر مدعی مبارزه با جبهه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار هستیم که امروز با او پدرکشتگی داریم، باید تا می‌توانیم مقدسات را در جامعه تقویت کنیم و حضور در مساجد خاصه در شرایط کنونی یکی از مصادیق کمک به جبهه حق و حقیقت است. امروز نیروهای مسلح ما قهرمانانه و شکوهمندانه در حالی که سوگوار امام جامعه هستند، به نبرد موجودیتی با دشمن آمریکایی می‌پردازند و به فضل الهی با عنایت حضرت صاحب‌الزمان، خون مطهر شهدا و دعای قائد شهیدان حضرت امام خامنه‌ای تا نابودی کامل اسرائیل و بیرون راندن آمریکا از منطقه به پیش می‌روند.

ما مردم نیز در این روزها و شب‌های حساس وظیفه داریم مساجد و خیابان‌ها را پُر کنیم تا بدخواهان و فرصت‌طلبان مجال پیاده‌سازی نقشه‌های شوم دشمن را برای جنگ داخلی و تجزیه ایران پیدا نکنند. مسجد همانطور که در دوران دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه در محوریت بود، امروز نیز باید در محور کارها باشد و حضور عموم مردم که این روزها سوگوار امام امت هستند، با راهبری مساجد صورت بگیرد.

این روزها به برکت خون مطهر قائد شهیدمان و خون شهدای والامقام، مردم در صحنه حاضرند و آگاهانه و با بصیرت و هوشیاری اجازه نمی‌دهند مساجد و خیابان‌ها خالی بماند. مسجد سنگر است و این سنگر اکنون در این برهه بسیار سرنوشت‌ساز جنگ وجودی دشمن، باید حفظ شود.

* از دیدگاه شما برای فعال‌تر کردن مساجد در این برهه حساس چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

به‌نظرم ارکان مسجد اعم از امام جماعت، هیئت امنا، کانون‌های فرهنگی هنری، پایگاه بسیج و عموم نمازگزاران باید در محله یکدل و یکپارچه شوند و شرایط را برای حضور شبانه روزی مردم و خالی نگذاشتن این مکان مقدس مهیا کنند. مردم ما همواره ثابت کردند که پای کارند و هر جا به صحنه دعوت شدند، آگاهانه و غیرتمندانه حاضر شدند. این وفاداری و تعهد به انقلاب اسلامی را در راهپیمایی ۲۲ دی و ۲۲ بهمن امسال نیز مشاهده کردیم و این‌روزها که عزادار شهادت امام خامنه‌ای هستیم نیز مردم هر روز به خیابان‌ها می‌آیند و ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی، فریاد خونخواهی سر می‌دهند. امروز حضور مردم اساسی‌ترین اولویت است که باید همچنان حفظ شود.

* درباره پیشینه مسجد امام علی (ع) گودال چشمه شهرکرد بیشتر توضیح دهید.

مسجد امام علی (ع) محله گودال چشمه شهرکرد از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده و در طی قریب به سه دهه به مهم‌ترین و اصلی‌ترین مرکز مراجعه اهالی محله تبدیل شده است. مردم و مسئولان و بزرگان محله علاوه بر حضور در این مکان مقدس برای اقامه نماز، بسیاری از امور محله همچون فعالیت‌های فرهنگی، بحث و بررسی مشکلات محله در حوزه‌های مختلف عمرانی، اجتماعی، معیشتی و ... و البته مطالبه‌گری از نهادهای ذیربط و نیز حل مشکلات و اختلافات خانوادگی و اجتماعی را در این مسجد به بحث و بررسی گذاشته و چاره‌اندیشی می‌کنند. این مسجد در فهرست مساجد تراز مراسم معنوی اعتکاف در سال جاری انتخاب و تجلیل شد.

البته در سال ۱۳۷۵ که این مسجد به بهره‌برداری رسید هنوز به طور کامل تکمیل نشده و فقط فضای محدود آن قابل بهره‌برداری بود، اما به برکت پیوند مردم مؤمن و خداجوی با این مکان مقدس که حقیقتاً یک پیوند قلبی مستحکم است، این مکان با کمک‌های مردمی تکمیل شد. در حال حاضر، شبستان با ظرفیت ۵۰۰ نفر، حسینیه نیز با همین تعداد ظرفیت و مهدیه با ظرفیت با ظرفیت ۱۰۰ نفر در اختیار اهالی محله قرار دارد.

نیروهای نوجوان و جوان و پویای کانون فرهنگی هنری «شبستان نور» این مسجد تلاش شبانه روزی برای برپایی برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری و قرآنی دارند. نماز جماعت نیز در سه وقت برپاست و اهالی محله حضور مستمر و فعال دارند.

* در خصوص نسبت مسجد و ماه رمضان قدری توضیح بدهید.

مسجد، از مهم‌ترین و بهترین مکان‌ها برای کامل شدن عبادت است و زیباترین موعد برای نماز، اول وقت است، چه بهتر که نمازمان را به جماعت اقامه کنیم بنابراین مسجد بهترین فضا را برای تعمیق معنویت در وجود مؤمنان و روزه‌داران می‌شود که این روند را طی چندین سال فعالیت مسجد شاهد بودیم.

* در ایام ماه مبارک رمضان چه فعالیت‌هایی در مسجد امام علی (ع) انجام می‌گیرد؟

صبح‌ها محفل جزءخوانی روزانه قرآن کریم با حضور عموم مردم و جزءخوانی روزانه ویژه بانوان بعد از نماز جماعت ظهر و عصر، برنامه تلاوت قرآن همراه با ترجمه و بیان احکام یک‌ساعت قبل از نماز مغرب، برپایی سفره‌های افطاری ساده با کمک نذورات مردمی از مهم‌ترین اقدامات روزانه در این مسجد است.

پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای لیالی قدر نیز در دستور کار قرار دارد. برپایی مراسم احیای شب نیمه شعبان، هیئت هفتگی، برپایی مراسم هفتگی زیارت عاشورا که هر هفته با میزبانی یکی از اهالی محله برگزار می‌شود و به دلیل استقبال بالای مردم و کمبود فضا تصمیم گرفتیم این مراسم را از منازل به مسجد منتقل کنیم.

همچنین انتقال جلسات خانگی قرآن به مسجد که این جلسات شنبه‌شب‌ها با عنوان جلسه حضرت خضر نبی با بیش از نیم‌قرن قدمت در محله گودال چشمه دارند.

برگزاری برنامه‌هایی همچون دعای ندبه، دعای کمیل، کلاس‌های قرآن برای نوجوانان و دانش‌آموزان، کلاس حفظ قرآن ویژه بانوان، کلاس‌های هنری، کارگاه‌های تحکیم خانواده و ... با همکاری پایگاه بسیج خواهران و برادران و سایر فعالان مسجد در طول سال انجام می‌شود.