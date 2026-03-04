به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در بازدید از یکی از مراکز درمانی استان که کار رسیدگی و مراقبت از بیماران و مجروحان جنگی را انجام می‌دهد، گفت: کادر درمان استان مانند نیروهای خط مقدم جنگ، مشغول خدمت و درمان مجروحان جنگ و بیماران هستند.

شاهرخی اظهارداشت: خوشبختانه همه امکانات و تمهیدات در این زمینه از قبل پیش‌بینی شده است.

وی ادامه‌داد: رضایت عمومی و کامل از خدمت رسانی و فعالیت‌های کادر درمان دراین حوزه حاصل شده است.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: روحیه کادر درمان استان نیز بسیار بالا و قابل تحسین می‌باشد.

شاهرخی با بیان اینکه کادر درمان استان با تعهد اخلاقی و تخصصی به خدمت‌رسانی به مردم و مجروحین مشغول هستند، گفت: این روحیه و تعهد کادر درمان و عموم مردم استان نیز جای سپاس و تقدیر فراوان دارد.

وی افزود: خوشبختانه مجروحین عزیز و بیماران نیز با روحیه بالا در حال مداوا هستند و مشکلی در زمینه خدمت رسانی وجود ندارد.