به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت آمریکا در لبنان روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که به دلیل تنش‌های جاری منطقه‌ای تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.

وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی و در سومین روز حملات جنایتکارانه واشنگتن با تل آویو علیه جمهوری اسلامی ایران، از شهروندان خود خواسته بود هرچه سریع‌تر بیش از ۱۵ کشور در خاورمیانه را ترک کنند.

مورا نامدار معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنسولی گفت: از آمریکایی‌ها خواسته شده با استفاده از پروازهای تجاری منطقه را ترک کنند. این هشدار شامل بحرین، مصر، ایران، عراق، (رژیم) اسرائیل، کرانه باختری و غزه، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده عربی و یمن می‌شود.