به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فهرست مراکز غربالگری بیماری های دوران نوزادی حوزه معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی با نشانی و شماره تماس اعلام شد.

فهرست مراکز غربالگری بیماری های دوران نوزادی حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

شبکه بهداشت ری

آدرس مرکز نیک نژاد:خ فدائیان اسلام- نبش مالک اشتر- جنب کوچه سمیه. شماره تماس:۳۶۸۰۲۰۴۰-۳۶۸۰۲۸۳۷

آدرس مرکز کهریزک:کهریزک ، خیابان مصطفوی ،مرکز خدمات جامع سلامت شوکت علی اکبری(کهریزک) شماره تماس:۵۶۵۲۹۰۰۱

آدرس مرکز حسن آباد:جاده قدیم تهران قم_ بخش فشافویه_ بلوار امام خمینی- روبروی شهرداری. شماره تماس:۵۶۲۲۲۱۲۱_۵۶۲۲۱۰۷۸

آدرس پایگاه ۲ قیامدشت:قیامدشت-خیابان بهشتی- کوچه ۲۲ غربی بهشتی-پلاک ۲۸۷. شماره تماس:۳۳۵۸۴۲۰۲

آدرس مرکز شهدای بدر:خیابان بروجردی-شهرک شهید مطهری-خیابان شهید قاضی زاده شماره تماس:۳۳۸۸۷۲۷۷

مرکز عظیم آباد:شهرری_خیابان شهید رجایی_ خیابان هادی رشیدی- محله عظیم آباد. شماره تماس: ۵۵۰۰۲۳۴۷ ۵۵۰۰۲۳۴۸

شبکه بهداشت اسلامشهر

آدرس : چهاردانگه ‌ انتهای بلوار جانبازان حسین آباد مفرحتلفن 55268557

موسی آباد خ امام حسن مجتبی رشادت دوم تلفن 56369871

قائمیه فلکه دوم تلفن 56465623

احمد آباد مستوفی : میدان امام حسین خیابان مطهری تلفن :56719980

مرکز بهداشت جنوب

مرکز اکبراباد منطقه ۱۰نواب محبوب مجازی پلاک ۲۹۱ شماره تلفن : ۵۵۷۸۷۹۸۰

مرکز فرمانفرمایان منطقه ۱۱کارگر جنوبی خ آذربایجان شرقی نرسیده به رشدیه پلاک ۳۸۳ شماره تلفن : ۶۶۵۹۱۰۱۱

مرکز میثم‌ منطقه ۱۷ خ قزوین دوراهی قپان خ عبید ارکانی جنب کانون میثم پلاک ۶۸شماره تلفن : ۵۵۷۰۷۳۳۳

مرکز داراشفا منطقه ۱۶ علی آباد بلوار دستواره روبروی علی آباد انتهای کوچه مشکی پلاک ۱۰شماره تلفن : ۵۵۰۸۰۰۶۶

مرکز امام علی بخش افتاب شهرک رسالت میدان رسالت خ محمدی قبل از منبع آب اولین خیابان سمت راست شماره تلفن : ۰۹۳۳۹۸۱۹۶۰۸

مرکز ایت منطقه ۱۹پشت پادگان قلعه مرغی خ ماهان شهرک شریعتی روبروی پارک شریعتی شماره تلفن : ۵۵۸۵۴۰۰۰

مرکز شهید احمدی منطقه ۱۷ قلعه مرغی انتهای نواب خ شهید غلامرضایی بعد از پمپ بنزین کوچه باغ پلاک ۸شماره تلفن :

فهرست کشیک مراکز غربالگری نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

مرکز دکمه چی:خ رسالت - کرمان جنوبی - کوچه زرین قبایی - پلاک 96- 26319397

مرکز نادر: بزرگراه شهید سلیمانی - اسفندانی - بین ابراهیمی و زارع - پلاک 58-77796003

مرکز تراب: خ شهید کلاهدوز (دولت) - نبش فکوریان - پلاک 352-22592520

مرکز احمدی: خ دماوند - فتحنایی - پلاک 30- 77575924

مرکز پورهدایت: سرآسیاب دولاب - خ شیوا - خ برادران شهید واضحی فرد- پلاک 164

تلفن : 33173199- 33164346

مرکز ش جعفری: خ 17شهریور جنب آتش نشانی تلفن : 33556297- 33131813

مرکز مسعودیه: خ خاوران جنب پارک نیکو شماره تماس: 33868199

مرکز لیله القدر:پایین تر از میدان امامت، بین قاسم زاده و عبدالعظیمی، بن بست کامور، پلاک 2 واحد 4 تلفن : 77410415

پایگاه حسابی: خ شریعتی. نرسیده به میدان قدس. جنب داروخانه طالقانی. شبکه بهداشت شمیرانات. ۲۲۲۳۵۰۰۰ داخلی ۲۰۴

مرکز خدمات جامع سلامت پردیس

پردیس ، فاز ۱، میدان عدالت، بلوار فروردین جنوبی، خیابان سعدی، خیابان حافظ ، خیابان مولوی

۰۲۱-۷۶۲۷۴۶۴۸

مرکز خدمات جامع سلامت بنی فاطمه جیلارد

دماوند جیلارد بلوار شهید بهشتی جنب هلال احمر76312869

مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محمد رودهن

رودهن بلوار امام خمینی جنب بانک کشاورزی76502828

مرکز خدمات جامع سلامت شهید محسنی آبسرد

آبسرد بلوار امام خمینی خیابان شهید فهمیده پلاک 3

76372245

مرکز خدمات جامع سلامت شهید ناصحی کیلان

کیلان خیابان شهید فاضلی76362424

مرکز خدمات جامع سلامت سربندان جاده تهران فیروزکوه سربندان76393220

مرکز خدمات جامع سلامت مهرآباد

مهرآباد خیابان امام خمینی خیابان گلستان ابتدای جاده گاز 76528100

مرکز هفت تیر: فیروزکوه، پاسداران، ملاجعفری، شهدای 17 شهریور. ۷۶۴۴۲۱۳۰

مرکز شهید مدنی: ورامین. چهارراه اسفندآباد. ۳۶۲۵۴۱۷۷

مرکز اشرفی اصفهانی: پاکدشت - میدان شهدای گمنام- درمانگاه اشرفی اصفهانی ٠٢١٣٦٠٢٣١١٠- داخلی ٢٦٤١٠- داخلی ٢٦٤

مرکز امام خمینی :قرچک خیابان مخابرات انتهای ازاده ۵

درمانگاه شبانه روزی مهتدی پیشوا انتهای شهرک طاق سپهر جنب مدرسه الغدیر شماره تماس

۰۲۱۳۶۷۸۱۲۵۶

فهرست کشیک مراکز غربالگری پاشنه پای نوزادان دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز بهداشت شمال غرب

-مرکز سلامت مقیمیان: خیابان وزرا، روبروی سینما آزادی، مرکز بهداشت شمال غرب ۲ طبقه۲، تلفن:قطع

مرکز بهداشت شمال غرب۱ تهران:

-مرکز سلامت المپیک : بلوار دهکده المپیک جنب سینما دهکده، تلفن : 44759000

مرکز بهداشت غرب تهران:

-مرکز سلامت والفجر: مرکز والفجر، نرسیده به آزادی بلوار استادمعین، خیابان دستغیب، تلفن:66028748-66023042

شهرستان شهریار :

-مرکز سلامت علی اصغر(ع): شهریار، زیرگذر قائم، بلوار آزادگان ، خیابان شریعتی(کوچه آهنگران), ساختمان قدیم شبکه بهداشت، تلفن:65222910

شهرستان بهارستان:

-مرکز سلامت ولیعصر: نسیم شهر، میدان رجایی، خیابان کوهپایی، تلفن: ۵۶۶۱۷۰۳۶

-مرکز سلامت گلستان: گلستان فلکه دوم، مرکز بهداشت گلستان، تلفن: ۵۶۳۲۲۴۴۳

شهرستان رباط کریم:

- مرکز سلامت فاز 1 پرند: خیابان البرز جنوبی، تلفن:۵۶۹۵۳۲۷۷

-مرکز سلامت سعادتمندی: خیابان جهاد، روبروی مسجد ابوالفضل، تلفن:56887917

شهرستان ملارد:

-مرکز سلامت حضرت ابوالفضل:سرآسیاب خیابان امام خمینی، انتهای کوچه ابارشی، تلفن:۰۲۱۶۵۱۹۹۵۱۹

-مرکز سلامت امیرآباد: امیرآباد، خیابان نواب، خیابان مدنی، جنب دهیاری، تلفن:۰۲۱۶۵۷۴۲۵۶۶

شهرستان قدس:

-مرکز سلامت عشرتی:خیابان امامزاده، بالاتر از فرمانداری، روبه روی کوچه بلبل