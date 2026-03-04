به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در مراسم عزاداری شهدای حمله رژیم صهیونیستی در شهرستان الیگودرز و دورود حاضر شد.

در جریان این دیدار افشاری، رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان به همراه مسئولین شهرستان الیگودرز و دورود ، امروز (۱۳ اسفند)، در مراسم عزاداری شهیدان والامقام «حسین جهانگیری، حسین ساکی و عباس ساکی» در شهرستان های الیگودرز و دورود که بر اثر حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، حضور یافتند.

همچنین معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در مراسم عزاداری شهدای حمله رژیم صهیونیستی در شهرستان پلدختر و معمولان حاضر شدند.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان به همراه رئیس اداره اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، امروز (۱۳ اسفند)، در مراسم عزاداری شهیدان والامقام «اردشیر عمادی مقدم و مهرداد آقایی» حاضر شدند.

همچنین شرکت در تشییع شهید والامقام خلبان جواد پرویزی در شهرستان پلدختر و معمولان که بر اثر حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، از دیگر برنامه‌ها بود.