به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری رویترز گزارش داد که چندین انفجار، پایگاه نظامیان آمریکایی در دوحه قطر را لرزانده است.
این خبرگزاری به جزییات بیشتر و این که این حمله چگونه صورت گرفته، اشاره ای نکرده است.
منابع خبری غربی از انفجار در پایگاههای آمریکا در قطر خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری رویترز گزارش داد که چندین انفجار، پایگاه نظامیان آمریکایی در دوحه قطر را لرزانده است.
این خبرگزاری به جزییات بیشتر و این که این حمله چگونه صورت گرفته، اشاره ای نکرده است.
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