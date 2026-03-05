  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۰۸

انفجار در پایگاه‌های نظامیان آمریکا در قطر

انفجار در پایگاه‌های نظامیان آمریکا در قطر

منابع خبری غربی از انفجار در پایگاه‌های آمریکا در قطر خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری رویترز گزارش داد که چندین انفجار، پایگاه نظامیان آمریکایی در دوحه قطر را لرزانده است.

این خبرگزاری به جزییات بیشتر و این که این حمله چگونه صورت گرفته، اشاره ای نکرده است.

کد مطلب 6765527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها