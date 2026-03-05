به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری رویترز گزارش داد که چندین انفجار، پایگاه نظامیان آمریکایی در دوحه قطر را لرزانده است.

این خبرگزاری به جزییات بیشتر و این که این حمله چگونه صورت گرفته، اشاره ای نکرده است.