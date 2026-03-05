https://mehrnews.com/x3bwTD ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰ کد مطلب 6765754 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰ رجزخوانی دانش آموز مینابی از کنار مدرسه بمباران شده شجره طیبه میناب-یکی از دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب از کنار قتلگاه همکلاسی های شهیدش رجز خوانی کرد. دریافت 39 MB کد مطلب 6765754 کپی شد مطالب مرتبط توقیف خودرو حامل ۲۵ رأس احشام قاچاق در ایست و بازرسی میناب جاده دوراهی تیاب در میناب مسدود شد ۶ شهید کودک تازه شناسایی شده در میناب تشییع شدند کشف قاچاق سوخت با مشک ماری در میناب برچسبها هرمزگان میناب.هرمزگان رجزخوانی دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب
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