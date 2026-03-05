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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

رجزخوانی دانش آموز مینابی از کنار مدرسه بمباران شده شجره طیبه

رجزخوانی دانش آموز مینابی از کنار مدرسه بمباران شده شجره طیبه

میناب-یکی از دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب از کنار قتلگاه همکلاسی های شهیدش رجز خوانی کرد.

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کد مطلب 6765754

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