امیر وظیفه: اجازه ندادیم ناوهای آمریکایی به سمت ایران حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم قادر وظیفه، فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش، پیش از ظهر یکشنبه در آیین تشییع ۱۳ شهید جنگ رمضان که ۱۱ تن از آن‌ها جزو شهدای ناوشکن دنا و یک تن جزو شهدای ناوشکن جماران بود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر نیروی دریایی، به تشریح ابعاد این حادثه و واکنش ایران پرداخت و گفت: این عزیزان بدون آنکه آمادگی صددرصد رزمی داشته باشند، در راستای ارسال پیام همبستگی و به دعوت کشور هندوستان در منطقه حضور پیدا کردند، اما متأسفانه از سوی رژیم متجاوز آمریکایی مورد هدف ناجوانمردانه قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه این شهدای گرانقدر در بهمن‌ماه سال جاری بدون داشتن آمادگی کامل ۱۰۰ درصدی رزمی در مأموریت حضور یافتند، تأکید کرد: این عزیزان به نام دعوت کشور هندوستان و به منظور ارسال پیام صلح و دوستی در منطقه حضور داشتند، اما رژیم متجاوز آمریکایی با اقدامی ناجوانمردانه به سوی آنها شلیک کرد و این جوانان غیور ایرانی را به شهادت رساند.

فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نداجا با اشاره به اینکه میانگین سنی شهدای ناو دنت ۲۳ سال است، افزود: جنایتکاران آمریکایی می‌توانستند اجازه دهند که عزیزان ما از منطقه خارج شوند، اما بر اساس اصول و راهبرد دوم، اقدام به تیراندازی مستقیم و شهادت آنها کردند.

امیر وظیفه با تأکید بر قدرت بازدارندگی نیروی دریایی ارتش، خاطرنشان کرد: دشمنان بدانند که ایران اسلامی قوی‌تر از گذشته، نیروی دریایی بهتری خواهد ساخت و جوانان غیور ما در صحنه حضور دارند، ما تنگه هرمز را به صورت هوشمندانه کنترل کردیم و بستیم؛ همچنین در چابهار اجازه ندادیم حتی یک ناوشکن یا هواپیمابر آنها به سمت ایران حرکت کند.

وی در پایان با اشاره به جایگاه نیروی دریایی به عنوان یک مدرسه شجره طیبه، خطاب به ملت ایران اظهار داشت: به شما عزیزان قول و تعهد می‌دهم که همه نیروهای مسلح پای کار هستند و خواهند بود و آخرین نفس و خون خود را فدای کشور عزیزم و انقلاب خواهیم کرد.