به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر فرزانه انقلاب که همواره یاری‌گر و حامی صمیمی جامعه ورزش و جوانان بودند، قلوب تمام ملت ایران و اهالی ورزش را آکنده از غم و اندوه ساخت.

اگرچه فقدان ایشان ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است، اما آنچه امروز اهمیت حیاتی دارد، استمرار مسیر پیشرفت و ثبات ایران عزیزاست که با مجاهدت‌های ایشان بنیان نهاده شد.

جامعه ورزش و جوانان کشور، اعم از قهرمانان، پیشکسوتان، مربیان و داوران، ضمن تسلیت این واقعه بزرگ، مراتب وفاداری خود را به آرمان‌های والای میهن اعلام داشته و بر نکات زیر تأکید دارد:

۱. جامعه ورزش با اطمینان کامل به درایت، هوشمندی و تعهد مجلس خبرگان رهبری، اعلام می‌دارد که هر آنچه با اندیشه‌های والای این مجلس محقق شود و به نتیجه برسد تا سکان رهبری ایران را بر عهده بگیرد، مورد تأیید و حمایت قاطع این جامعه خواهد بود. ما معتقدیم مسیر هدایت کشور با تکیه بر خرد جمعی و قانون‌مداری در این مجلس، با صلابت ادامه می‌یابد.

ورزشکاران و جوانان غیور ایران، استمرار در حرکت رو به رشد کشور را وظیفه ملی خود دانسته و اجازه نخواهند داد هیچ خللی در مسیر عزت و سربلندی کشور ایجاد شود. بنابراین با اعتماد به سازوکارهای قانونی، همبستگی خود را برای حفظ ثبات و امنیت کشور اعلام می‌داریم.

در این برهه حساس، حفظ وحدت و انسجام ملی پیرامون محور قانون، اصلی‌ترین راهبرد برای دفاع از تمامیت ارضی کشور است. جامعه ورزش بار دیگر هرگونه تعرض به زیرساخت‌ها، اماکن ورزشی، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی را محکوم و از حضور هوشمندانه و حماسی آحاد مردم در جای‌جای ایران برای گرامیداشت یاد شهدا قدردانی کرده و این پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های ملی را ضامن عبور از گردنه‌های دشوار می‌داند.

