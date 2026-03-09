به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال شرکت‌کنندگان در مراسم «بیعت با رهبری» که ساعت ۱۵ امروز ۱۸ اسفند ‌ماه در میدان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، ضمن تقویت خطوط عبوری و منتهی به محدوده برگزاری مراسم، نسبت به ارائه خدمات حمل و نقلی از مبادی و میادین اصلی شهر اقدام می‌کند.

مسیرهای ویژه این مراسم میدان خراسان، شهرک شهید بروجردی، میدان رسالت، نازی آباد، شهرک شهید محلاتی، فلکه دوم صادقیه، تهرانسر، میدان شهر ری، فلکه سوم دولت آباد است.

با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خیابان انقلاب اسلامی در مقطع زمانی برگزاری مراسم، خدمات رسانی در خط یک، چهار و هفت اتوبوس‌های تندرو با تغییر مسیر مقطعی انجام می شود.