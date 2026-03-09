به گزارش خبرگزاری مهر، مبلغان بین‌المللی، و کنشگران و تشکل های عرصه‌ی بین‌الملل حوزه‌های علمیه در بیعت با رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران پیامی به شرح زیر صادر کردند:



بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»

«إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»



با نهایت خضوع و حمد الهی، ما جمعی از اساتید، مبلغان، محققان، مدرسان زبان و تشکل های بین المللی ، کنشگران عرصه بین‌الملل حوزه‌های علمیه، در آستانه‌ی فصلی تعیین کننده در عبور از پیچ تاریخی و دوران طلایی در نهضت جهانی عدالت، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانکاه قائد امت حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدّس سرّه الشریف)، انتخاب شایسته‌ی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) را به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.



این رخداد بزرگ و راهبردی، در استمرار سنت های تاریخی جریان حق و حرکت انبیا و اولیای الهی، نشانه‌ی تداوم میراث پرشکوه ولایت فقیه و استمرار خط اصیل توحید ، مقاومت، عزت و عدالت در جهان معاصر است. شخصیت علمی، سیاسی ، انقلابی و بین‌المللی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله، نویدبخش تقویت استحکام جبهه‌ی حق‌طلبان و مظلومان عالم، گسترش معرفت و گفتمان اسلامی انسانی و تعمیق دیپلماسی دینی و گفتگوهای مذاهبی و ادیانی در سطح جهانی خواهد بود.



ما، مبلغان و اندیشمندان فعال در صحنه‌ی بین‌الملل، با تأکید بر رسالت جهانی و فراملی حوزه‌های علمیه در تبیین منطق عقلانی اسلام ناب و دفاع از کرامت انسانی، ضمن ابراز وفاداری به آرمان‌های امام راحل و امام شهید انقلاب، بیعت خویش را با رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران ، تجدید می‌کنیم و آمادگی خود را برای تداوم خدمت در سنگر تبیین ، تمهید و تثبیت امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی در پهنه‌ی منطقه ای و جهانی اعلام می‌داریم.



به یقین، دوران زعامت حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته، سرآغاز مرحله‌ای تازه از افول تمدن غربی ، اخراج آمریکا از منطقه و شکست هیمنه ابر قدرتی آمریکا و نابودی رژیم غاصب صهیونی از سویی و بلوغ تمدنی، تعمیق وحدت امت اسلامی، و گسترش تفکر و صدای توحید ، عدالت ، انسانیت ، کرامت و برادری و برابری در مناسبات بین المللی و جهانی خواهد بود.



از درگاه خداوند متعال برای معظم‌له دوام عزت و توفیق در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تحقق وعده‌ی الهیِ « هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ» را مسئلت داریم.