نظارت و برخورد با متخلفان اقتصادی در فضای مجازی

ایرج عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با گسترش فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی، تعزیرات حکومتی استان اعلام کرده که مطابق ماده ۸۶ قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات مربوط به گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و خسارت وارده به مصرفکنندگان در بسترهای آنلاین، بر عهده این سازمان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس این قانون، اگر فروشندگان در بسترهایی مانند سایتهای فروش اینترنتی یا شبکههای اجتماعی مرتکب تخلف شوند، با همکاری پلیس فتا شناسایی و احضار خواهند شد. تعزیرات حکومتی در چنین پروندههایی، همانند واحدهای صنفی حضوری، روند قانونی را اجرا کرده و در صورت اثبات تخلف، حکم مقتضی صادر میکند.
به گفته وی، آییننامه اجرایی جدید این سازمان که در خردادماه به تصویب هیئت وزیران رسیده، امکان رسیدگی سریعتر را فراهم کرده است. بر اساس ماده ۲۸ این آییننامه، حتی ارسال پیامک احضار به شماره تلفن متخلف کافی است و اگر فرد حاضر نشود، رسیدگی بهصورت غیابی ادامه پیدا میکند.
عزیزی تصریح کرد: این شیوه باعث تسریع در فرآیند دادرسی و کاهش زمان صدور رأی شده است. مسئولان تأکید دارند که با اجرای این طرحها، هیچ فضای اقتصادی از نظارت خارج نخواهد بود و فروشندگان موظفاند مطابق قوانین کشور عمل کنند.
