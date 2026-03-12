شب قدر؛ فرصتی برای پرواز دل ها

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، فاطمه گلوی: در آستانه فرارسیدن شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، اهمیت این شب به عنوان سومین و مهم‌ترین شب قدر، مورد تأکید بسیاری از علما قرار گرفته است؛ شب قدر، شبی است که نزول قرآن کریم در آن رخ داده و بنابر آیه شریفه «لَیلَةُ القَدرِ خَیرٌ مِن أَلفِ شَهرٍ»، از هزار ماه عبادت برتر است. این شب فرصتی بی‌بدیل برای دعا، نیایش و طلب مغفرت از درگاه الهی محسوب می‌شود.

اهمیت ویژه شب بیست و سوم، به عنوان شبی که اعمال آن به منزله تأیید و تثبیت اعمال دو شب قدر گذشته تلقی می‌شود، بر کسی پوشیده نیست. در این شب سرنوشت‌ساز، تقدیر انسان‌ها رقم خواهد خورد.

در شرایط کنونی منطقه و جهان، که با فضایی جنگی و ناامنی همراه است، دعا برای موفقیت رزمندگان اسلام و نابودی جبهه کفر و استکبار، از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ این شب فرصتی است تا با روشن ساختن قلب‌ها به نور الهی از طریق دعا، نیایش و تلاوت قرآن، شاهد قدر و برکتی روزافزون در زندگی خود و جامعه باشیم.

شب قدر؛ شب ارزش گذاری و تقدیر الهی است

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم گزمه، امام جمعه هامون در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برکات شب‌های قدر بیان کرد: یکی از مسائلی که در ماه مبارک رمضان بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد؛ شب‌های قدر است.

وی اظهار داشت: شب قدر، شبی است که قرآن کریم در آن نازل شد؛ شبی که خداوند متعال در سوره «قدر» به عظمت و فضیلت آن اشاره کرده و می‌فرماید: «و ما اَدراک ما لیلةُ القَدر»، یعنی کسی نمی‌داند شب قدر چیست؛ سپس می‌فرماید: «لیلةُ القَدر خیرٌ من ألفِ شهر»؛ شب قدر از هزار ماه عبادت برتر و والاتر است.

حجت الاسلام گزمه افزود: در میان شب‌های ماه رمضان، سه شب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: شب نوزدهم، شب بیست و یکم و شب بیست و سوم. دو شب نخست را پشت سر گذاشته ایم و اکنون سومین و مهم‌ترین شب قدر، یعنی شب بیست و سوم در پیش است؛ در روایات آمده که اعمال این شب به منزله تأیید و تثبیت اعمال دو شب قبل است و به همین دلیل اهمیت مضاعفی دارد.

وی گفت: آنچه در این شب‌های پرفیض اهمیت بیشتری دارد، دعا برای فرج آقا و مولایمان، حضرت ولی‌عصر (عجّ) است؛ در این شب‌ها باید از فرصت ارزشمند حضور در درگاه الهی نهایت استفاده را ببریم، با دلی پاک و نیتی خالص به راز و نیاز بپردازیم و برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج) دعا کنیم.

امام جمعه هامون ادامه داد: با توجه به شرایط خاصی که امسال در آن قرار داریم و اوضاع جهانی و منطقه‌ای که فضای جنگی و ناامنی بر آن حاکم است، لازم است همچنان که برای خود و خانواده دعا می‌کنیم؛ دعای ویژه‌ای نیز برای موفقیت رزمندگان اسلام و نابودی جبهه کفر و استکبار داشته باشیم.

وی در پایان گفت: همان‌گونه که شب قدر، شب ارزش‌گذاری و تقدیر الهی است، روزهای پس از آن نیز سرشار از قدر و برکت برای همه مؤمنان و مسلمانان جهان باشد.

شب بیست و سوم ماه رمضان؛ جایگاه ویژه ای دارد

حجت الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی، امام جمعه زهک در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با اشاه به اهمیت شب بیست و سوم ماه رمضان گفت: در روایت آمده است که شخصی به نام جوهَنی نزد پیامبر گرامی اسلام (ص) آمد و درباره حقیقت شب قدر پرسید: در میان این سه شب، کدام‌یک شب قدر است؟ پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هر سه شب را احیا بدار؛ جوهَنی گفت هرسه شب برایم مقدور نیست؛ پس از این گفت‌وگو دیده شد که جوهَنی تنها شب بیست‌وسوم ماه رمضان را به مدینه آمده و در مراسم شب قدر شرکت می‌کرد.

وی تصریح کرد: از همین رو، شب بیست‌وسوم جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در میان شب‌های قدر پیدا کرده و به عنوان سومین شب قدر، شبی سرنوشت‌ساز شناخته می‌شود.

امام جمعه زهک خاطرنشان کرد: شب قدر در میان شب‌های ماه مبارک رمضان، از جایگاه بسیار والایی برخوردار است؛ در برخی روایات آمده است که شب نوزدهم، شب بیست‌ویکم و شب بیست‌وسوم، هر سه شب قدر هستند و از جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ بدین معنا که در شب نخست، تقدیر اعمال نوشته می‌شود، در شب دوم، آن تقدیر تأیید می شود و در شب سوم، امضا و نهایی می‌شود.

با حضور در مساجد از نیروهای امنیتی حمایت کنیم

وی بیان کرد: باید تمام تلاش خود را به‌کار بگیریم تا از تک‌تک لحظات این شب‌ بیست و سوم که آخرین شب قدر ماه مبارک است بهره‌مند شویم.

حجت الاسلام راشکی ادامه داد: در این شب‌های معنوی نباید از دعا و مناجات غافل باشیم؛ دعا برای فرج امام زمان (عج)، دعا برای عاقبت‌به‌خیری خودمان، برای کشور عزیزمان ایران، برای برقراری امنیت واقعی در منطقه و برای رسیدن ایران به جایگاه شایسته خود در جهان. همچنین باید برای سلامتی و توفیق رهبر جدید کشور دعا کنیم.

وی اظهار داشت: در قرآن کریم آمده است «لَیلَةُ القَدرِ خَیرٌ مِن أَلفِ شَهرٍ»؛ یعنی شب قدر از هزار ماه برتر است؛ هزار ماه برابر است با هشتاد و سه سال، یعنی به اندازه‌ی یک عمر. پس سرنوشت یک عمر انسان در یک شب رقم می‌خورد.

امام جمعه زهک در پایان خاطرنشان کرد: امسال نیز با توجه به هم‌زمانی شب قدر با ایام شهادت مقام معظم رهبری، وظیفه ما دوچندان است که با حضور پرشور در مساجد از فضای معنوی این شب بهره‌مند شویم و با دعا، نیایش و تلاوت قرآن، قلب خود را به نور الهی روشن سازیم؛ و با این حضور حمایت همه جانبه خودمان از نیروهای امنیتی کشورمان را نشان دهیم.