تعدادی از متهمان مرتبط با رژیم صهیونیستی در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعرسانی دادستان عمومی و انقلاب یزد اعلام کرد: در پی حمله رژیم کودککش صهیونیستی به مناطقی از کشور، چند نفر از متهمانی که مبادرت به ارسال تصاویر و اطلاعات از جمله مربوط به محل جابجایی و استقرار نظامیان و تسلیحات برای رسانههای معاند بهویژه ایراناینترنشنال کردهاند، طی هماهنگی با دستگاه قضایی توسط سربازان و پاسداران گمنام امام زمان(عج) در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.
مستندات پرونده قضایی و مصاحبه با متهمان نشان میدهد این اشخاص تحت تاثیر آموزشهای فریبنده رسانهی معاندِ ایراناینترنشنال با این تصور که امکان شناسایی آنها وجود ندارد اقدام به چنین عملی نمودهاند، لیکن با مشارکت مردم و رصد اطلاعاتی نهادهای امنیتی، در مدت کوتاهی متهمان شناسایی شدند.
دادستانی یزد یادآور میشود که بر اساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب۱۴۰۴، شخصی که اقدام به چنین عملی نماید مشمول مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.
همچنین بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلمهای ارسال شده و شیوه عمل، این اقدام حتی ممکن است تحت عنوان جاسوسی شناخته شود و مطابق ماده ۱ قانون مذکور، مرتکب به مجازات اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شود.
دادستانی یزد از هموطنان گرامی و میهندوست درخواست مینماید؛ در راستای مشارکت در تأمین امنیت، به موقعیت تصویربرداری یا فیلمبرداری و صدای شخص دقت نمایند، و هر نوع اطلاعاتی را به شمارههای ۱۱۰ نیروی انتظامی، ۱۱۳ وزارت اطلاعات و ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه یا به آیدی (@stdyazd114)، فوراً اطلاع دهند.
