به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد اعلام کرد: در پی اظهارات ناصواب نماینده مجلس شورای اسلامی (بزرگ‌ترین حوزه انتخابیه استان) در پیامی به رهبر معظم انقلاب، دادستانی یزد علیه وی اعلام‌جرم نمود.

این اظهارات که اهانت به جایگاه مقدس رهبری و خبرگان ملت و همچنین ناشی از ضعف علمی و شناختی این نماینده از قانون اساسی و نحوه انتخاب رهبری است، در راستای اهداف دشمن و تضعیف جایگاه والای ولایت مطلقه فقیه بوده و با عنایت به علم و اطلاع وی از بار واژگانی الفاظ از جمله جرایم امنیتی محسوب می‌شود.

در این برهه حساس کنونی که نیاز ضروری به انسجام ملی و حمایت صریح از انتخاب خبرگان منتخب ملت وجود دارد، نماینده مذکور برخلاف امنیت و انسجام ملی، اقدام رسانه‌ای علیه امنیت ملی مرتکب شده که دادستانی در راستای وظایف ذاتی خود و همسو با مطالبه مردم زمان‌شناس و بصیر استان و جامعه‌ی نخبگانی، مطابق قانون علیه نامبرده اعلام‌جرم نموده است.

قطعاً استمرار حضور مستمر مردم عزیز در تجمعات باشکوه و دشمن‌شکن این ایام، خاصه روز قدس، خنثی‌کننده توطئهٔ دشمنان قسم‌خورده خارجی و اذناب داخلی آنان خواهد بود.