کمپین پرستار داوطلب محله تشکیل شد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام پرستاری، اعضای گروه پرستاری کشور شامل همکاران پرستار، اتاق عمل، هوشبری، فوریت‌های پزشکی، بهیاران و اعضای هیئت‌ علمی پرستاری برای شرکت در این کمپین ‌ به‌ صورت داوطلبانه خود را به ساکنان خیابان، کوچه یا مجتمع مسکونی خود معرفی و اعلام می‌کنند در زمان نیاز آماده ارائه مشاوره سلامت یا ارائه خدمات مراقبتی به همسایگان خود هستند.

داوطلبان شرکت در این طرح می‌توانند از ارتباط چهره‌به‌چهره، تماس تلفنی یا نصب اطلاعیه در محل‌های مناسب مانند تابلوی اعلانات مجتمع مسکونی یا سوپرمارکت‌ها استفاده کنند.

پرستاران داوطلب در کمپین پرستار داوطلب با ارائه کارت شناسایی معتبر خدمات خود را به هموطنان به‌طور کاملا داوطلبانه و رایگان ارائه می‌کنند.

شهروندان متقاضی دریافت خدمات پرستار محله می توانند با مراجعه به پرستاران همکار در این طرح با مشاهده کارت شناسایی معتبر شامل کارت شناسایی سازمان نظام پرستاری یا کارت شناسایی دانشگاه علوم پزشکی یا بیمارستان خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

همچنین استعلام پرستاران عضو سازمان نظام پرستاری در سایت سازمان نظام پرستاری به آدرس https://ino.ir/ امکانپذیر است.

پرستاران داوطلب همکاری در طرح پرستار محله می‌توانند نام و مشخصات خود و میزان خدمات ارائه شده را در سامانه این کمپین به نشانی http://mahale.parastari1.ir ثبت کنند.