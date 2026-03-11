شهید مدافع امنیت سرگرد «سجاد نوروزی» در فریدن تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات رژیم صهیونیستی آمریکایی در روز یکشنبه به شهر نجف‌آباد سرگرد سجاد نوروزی از نیروهای غیور انتظامی کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر این شهید والامقام با حضور پرشکوه مردم شهرستان فریدن در شهر داران تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد.

سرگرد سجاد نوروزی، از نیروهای فداکار انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی به شهر نجف‌آباد به شهادت رسید و نام خود را در فهرست درخشان مدافعان امنیت و اقتدار کشور ثبت کرد.

شهید نوروزی که از اهالی روستای نماگرد از توابع شهر داران فریدن بود، پیش‌تر نیز در میدان‌های مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر حضور فعال داشت و در یکی از این مأموریت‌ها مجروح و جانباز شده بود.

صبح روز چهارشنبه مردم قدرشناس فریدن و شهر داران با استقبالی باشکوه و حزن‌انگیز، پیکر این شهید سرافراز را بر دوش خود تشییع کردند. پس از مراسم زیارت و وداع، پیکر مطهر او برای خاکسپاری به روستای زادگاهش منتقل شد.

سرگرد سجاد نوروزی متأهل و پدر سه فرزند بود و همواره به عنوان نیرویی مردمی، متعهد و فداکار در خدمت امنیت استان شناخته می‌شد. یاد و نام این شهید گرانقدر، همچون هزاران شهید راه امنیت و آزادی ایران، تا همیشه زنده و جاودان خواهد ماند.