به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۲۰۰۰ نفر از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با انتشار نامه‌ای، با تبریک انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی؛ برای ایفای نقشی فعال در مسیر پیشرفت علمی کشور، تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، تعمیق انسجام ملی و صیانت از استقلال و منافع ملی اعلام آمادگی کرده‌اند.

امضاکنندگان این نامه که در آن اسامی طیف های مختلف سیاسی و رشته های متفاوت علمی دیده می شود، رای بالای مجلس خبرگان رهبری را در انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، نشانه‌ای از «پایداری ساختارهای نهادی نظام جمهوری اسلامی و استمرار عقلانیت سیاسی در مدیریت انتقال رهبری» دانسته‌اند.

در بخش دیگری از این نامه، استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تمجید از نقش حضرت ایت الله العظمی سید علی خامنه‌ای در هدایت انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته، به شرایط پیچیده جهان امروز ـ از جمله تحولات ژئوپلیتیکی، تحولات شتابان فناوری، جنگ‌های شناختی و رقابت‌های فزاینده قدرت ـ اشاره و تأکید کرده‌اند : برخورداری از رهبری فرهیخته و آشنا با تحولات زمانه، سرمایه‌ای راهبردی برای حفظ ثبات، تقویت انسجام ملی و استمرار مسیر پیشرفت کشور و تحقق آرمان های امامین انقلاب اسلامی (ره) است.

استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه در این نامه همچنین با اشاره به برخی ویژگی‌های علمی و شخصیتی رهبر جدید انقلاب اسلامی ـ از جمله بنیه علمی و فقهی، آشنایی با تحولات اجتماعی نسل جدید، روحیه انقلابی و عدالت‌محور، پاکدستی و ساده‌زیستی و توجه به خرد جمعی در تصمیم‌سازی‌ها ـ تأکید شده است که این ویژگی‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای هدایت کشور در مسیر پیشرفت علمی و توسعه متوازن باشد.

نویسندگان نامه در بخش دیگری از این نامه با تأکید بر نقش دانشگاه به عنوان نهاد تولید علم، تربیت نیروی انسانی و گفتمان‌سازی اجتماعی اعلام کرده‌اند که جامعه دانشگاهی در کنار پیشبرد علم و فناوری، در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تقویت امید اجتماعی، تعمیق گفت‌وگوی ملی و مقابله آگاهانه با جنگ روایت‌ها و عملیات شناختی دشمنان نیز نقش‌آفرین خواهد بود و در همین چارچوب، حمایت و همراهی خود با رهبری نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند.

اسامی برخی از امضاکنندگان این نامه به شرح زیر آمده است:

دکتر علیرضا فیروزفر، دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر علی فقیه حبیبی، دکتر سید محمود هاشمی، دکتر اکبر نصراللهی،دکتر علیرضا عراقیه، دکتر مریم‌السادات کامی شیرازی، دکتر سید عظیم حسینی، دکتر رضا نیک بخش ،دکتر سعید قاضی مغربی، دکتر علیرضا جمشیدی ، دکتر فرشاد تجاری ،دکتر جمشید نور، دکتر شادی عظیم زاده ، دکتر احمد رضا خزایی ، دکتر سجاد یارزاده، دکتر علیرضا خوشدل ، دکتر بهروز دوست ، دکتر علی افروس ، دکترسیامک بهاروند، دکتر فرزاد آسایش ، دکتر حسین اصغری شیوایی ، دکتر محمدرضا اله قلی قصری ، دکتر رسول اسکندری ، دکتر علی موسوی اصل ، دکتر کورش پارسا معین، دکتر سعید ملماسی ،دکتر سجاد صداقت ، دکتر علی مقداری، دکتر کیان پهلوان افشاری، دکتر مهران صلواتی، دکتر یعقوب زراعت کیش ، دکتر حسن عیوض زاده، دکتر وحید آرایی، دکتر علیرضا شمشیری، دکتر علی اسماعیل‌زاده مقری، دکتر سولماز خلیفه، دکتر صفورا جباری، دکتر محسن شاه‌حسینی، دکتر علیرضا روستا، دکتر رضا بابایی، دکتر علیرضا هاشمی، دکتر اکبر اشرفی، دکتر علی محمودی، دکتر سپهر خلجی، دکتر حمیدرضا مقدم‌فر، دکتر محمد شریف ملک‌زاده، دکتر علی نیازی، دکتر حسن ممبینی، دکتر حسن گیوریان، دکتر مژگان سپاه‌منصور، دکتر محمدرضا تنهایی، دکتر الناز رحیم خوئی، دکتر ماریا رحمانی قبادی، دکتر راضیه رحیمی، دکتر پروانه رضائی روزبهانی، دکتر سید یعقوب زراعت‌کیش، دکتر صدیقه ببران، دکتر نسیم مجیدی، دکتر جبار امینی، دکتر زهرا جوانی، دکتر نازنین ملکیان، دکتر زهرا هوشمند، دکتر نجمه خضراییان، دکتر محمد عبادی، دکتر احمد نراقی، دکتر یدالله طالشی، دکتر آزاده اربابی، دکتر مهدی ادیب‌پور، دکتر احسان عابدی، دکتر علی‌اصغر درودیان، دکتر امیر عبدالله شریف، دکتر حسام وحیدی‌فر، دکتر علی حسینی‌المدنی، دکتر مهدی نقدی بهار، دکتر زهراالسادات کبیری، دکتر مریم ادیب‌زاده، دکتر آزاده اشرفی، دکتر مجتبی رضایی ثانی، دکتر مجتبی کارند، دکتر رضا دهقان، دکتر علی مرادخانی، دکتر علی افروس، دکتر مهرداد ثابت، دکتر حمیدرضا فاتحی، دکتر غلامرضا لگزیان، دکتر بهرام صالح‌نیا، دکتر طاهره حسومی، دکتر محسن بغدادی، دکتر حسینی کاشانی، دکتر محمدحسین احمدزاده، دکتر محمد روزبه، دکتر حمید مظفری، دکتر علیرضا زمانی نوری، دکتر تورج رحیمی، دکتر حشمت‌الله پارسیان، دکتر غلامرضا فرجی، دکتر حسین شمس، دکتر امید مرادی، دکتر حسین ابراهیمی، دکتر فرزاد آسایش، دکتر علیرضا مظلوم رهنی، دکتر محسن هاشمی گهر، دکتر پژمان پیروزی، دکتر صمد قلیم‌پناه، دکتر فرزاد هاشمی، دکتر علیرضا عمو عابدینی، دکتر سجاد صداقت، دکتر کمال جوانمرد، دکتر مانی زارعی، دکتر علیرضا زند، دکتر کیوان احزن، دکتر محمد احمدی، دکتر فرشته نادری، دکتر سیمین عربی، دکتر منصوره احمدی جعفری، دکتر سمیه کلهر، دکتر سید مهدی طباطبایی، دکتر فائزه رجب‌زاده، دکتر علیرضا خوشدل، دکتر علیرضا جعفری نعیمی، دکتر مریم شریف‌پور، دکتر روح‌الله مدامی، دکتر محمدمهدی جوکار، دکتر امیر مهیار خوش‌سیرت، دکتر بهروز دوستی، دکتر بهروز رومیانی، دکتر ملاحت جلیلی، دکتر نجمه داستانی، دکتر فریبا داستانی، دکتر سمیرا اخباری‌فر، دکتر کبری شریفیان، دکتر دانیال تارمست، دکتر علی کریمی، دکتر مهدی کرمی، دکتر افشین صفاهن، دکتر سارا میرزاباقری، دکتر مرتضی یاراحمدی، دکتر حسین علی‌نژاد کلائی، دکتر حیدر بابانسب، دکتر علیرضا خلیلیان، دکتر محدثه فدایی، دکتر امیر صادقی، دکتر محمد زرشگی، دکتر آزاده ظریف، دکتر فرزاد چراغ‌پور، دکتر صالح رحمتی، دکتر حسین فتح‌الهی، دکتر حمید مهدی، دکتر سارا کارگر، دکتر شیراسب، دکتر سجاد فضلعل، دکتر ابوطالب مختاری، دکتر فهیمی، دکتر سجاد ارشدی، دکتر امیرشاهرخ امینی، دکتر حمید توحیدی، دکتر محمدحسن حائری، دکتر حبیب حیدری دستجردی، دکتر مریم رضائی، دکتر رضا شیرین‌آبادی، دکتر سعید فرخی‌زاده، دکتر ابراهیم گیوکی، دکتر احمد بخشایش اردستانی، دکتر نیکروز مستوفی، دکتر احمد منتظری، دکتر ماشاءالله ولیخانی دهاقانی، دکتر کورش پارسامعین، دکتر حمیدرضا حسینی دانا، دکتر طبسی، دکتر حسین شریفی‌راد، دکتر بی‌بی سادات میر اسماعیلی، دکتر سید مهدی کاظمی، دکتر مرتضی احمدی، دکتر محمود عسکری، دکتر الهه وکیلی، دکتر بشری محمدی‌فر، دکتر سعید کرمانشاهی، دکتر طهمورث شیری، دکتر سیامک بهاروند، دکتر اسدالله مهرآرا، دکتر سامان عبداللهی، دکتر سهند سریع‌الاطلاق، دکتر امید نوروزی، دکتر حسین سلامی مفیدآبادی، دکتر سیدجواد موسوی، دکتر پریسا دانشجو، دکتر محمدحسین درویش متولی، دکتر سیده پرنیان دریاباری، دکتر لعیا دژم، دکتر محمود دلفان، دکتر فریبرز دولت‌آبادی، دکتر عاطفه دهقان توران‌پشتی، دکتر مریم سادات رضوی‌پور، دکتر فاطمه رضویان، دکتر امیرهوشنگ رمضانی، دکتر علی رمضانی لیمائی، دکتر ابوالفضل ریاحی نوری، دکتر حامد رئیسی‌فرد، دکتر مژگان رئوف رحیمی، دکتر زهرا زارع، دکتر لیلا زارع، دکتر سمیرا زارعی، دکتر حسن زمانی، دکتر سعیده زمردی، دکتر ابتهال زندی، دکتر معصومه زینال‌نژاد، دکتر آناهیتا سالاری، دکتر فریبا سرخوش