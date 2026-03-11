۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

انبار بزرگ احتکار مواد غذایی دربهشهر کشف شد/کشف ۱۲هزار قلم کالای اساسی

بهشهر - فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف یک انبار احتکاری و کشف ۱۲ هزار قلم مواد غذایی و کالای اساسی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان بهشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با کالاهای احتکار و قاچاق و دریافت خبری مبنی بر احتکار انواع مواد غذایی در شهرستان بهشهر ، موضوع بلافاصله تحت رصد اطلاعاتی کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران پس از انجام بررسی‌های تخصصی با همکاری کارشناسان اداره صمت استان مازندران از واحد متخلف بازدید انجام دادند که در این عملیات، ۱۲ هزار قلم انواع مواد غذایی و کالای اساسی که به‌صورت غیرقانونی ذخیره و احتکار شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان ارزش تخمینی اقلام احتکاری مکشوفه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال ارزیابی و انبار موصوف حسب دستور مقام قضایی نیز پلمب شد.

سردار مفخمی در پایان خاطر نشان کرد: پرونده مربوطه نیز جهت پیگیری به همراه متهم به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.

    IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سزایش اعدام انقلابی است اینها از امریکا واسراییل بدترند

