به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان تاکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران حلقه جدیدی از سلسله تخلفاتی است که طی سال های گذشته صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه عمان افزود: ایران متعهد شده بود که به ماده هسته ای لازم برای ساخت بمب هسته ای دست نخواهد یافت. اساس شروع جنگ به پرونده هسته ای ایران مربوط نمی شود زیرا مذاکرات میان ایران و آمریکا به مراحل بسیار پیشرفته ای رسیده بود.

البوسعیدی تصریح کرد: جنگ علیه ایران غیر قانونی است و ادامه اقدامات خصمانه باعث می شود کشورهایی که جنگ را شعله ور کرده اند در حالت نقض قوانین بین المللی باقی بمانند.

وزیر خارجه عمان همچنین گفت: عمان در شورای صلح غزه مشارکت نمی کند و اقدام به عادی سازی روابط با اسرائیل نخواهد کرد.