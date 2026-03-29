مرندی: نشست چهارجانبه پاکستان ارتباطی به ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سید محمد مرندی کارشناس مسائل راهبردی در سخنانی تاکید کرد که نشست چهارجانبه‌ای که قرار است [امروز یکشنبه] در پاکستان برگزار شود، ارتباطی به ایران ندارد.

وی با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که ما ۵ خط قرمز اساسی داریم که این موارد تا پایان جنگ به قوت خود باقی خواهند ماند.

مرندی در ادامه گفتگو با المیادین افزود که باید تهدیدات علیه ایران و محور مقاومت برچیده شود، توافق غزه اجرایی شده، تجاوزات علیه لبنان متوقف و خسارات ناشی از این تجاوز اسرائیل و آمریکا نیز پرداخت شود.

وی در پایان نیز خاطرنشان کرد که آتش‌بس در غزه تاکنون یک موضوع صوری نبوده و آمریکا باید خطوط قرمز ما را بپذیرد.

همزمان با این سخنان، وزارت امور خارجه پاکستان از ورود وزیران امور خارجه ترکیه، مصر و عربستان به اسلام‌آباد جهت انجام رایزنی‌های گسترده برای کاهش تنش در منطقه خبر داده است.