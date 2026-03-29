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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۲۳

در گفت وگو با المیادین؛

مرندی: نشست چهارجانبه پاکستان ارتباطی به ایران ندارد

مرندی: نشست چهارجانبه پاکستان ارتباطی به ایران ندارد

کارشناس مسائل بین‌الملل اعلام کرد که نشست امروز که قرار است در پاکستان برگزار شود، هیچ ارتباطی با ایران ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سید محمد مرندی کارشناس مسائل راهبردی در سخنانی تاکید کرد که نشست چهارجانبه‌ای که قرار است [امروز یکشنبه] در پاکستان برگزار شود، ارتباطی به ایران ندارد.

وی با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که ما ۵ خط قرمز اساسی داریم که این موارد تا پایان جنگ به قوت خود باقی خواهند ماند.

مرندی در ادامه گفتگو با المیادین افزود که باید تهدیدات علیه ایران و محور مقاومت برچیده شود، توافق غزه اجرایی شده، تجاوزات علیه لبنان متوقف و خسارات ناشی از این تجاوز اسرائیل و آمریکا نیز پرداخت شود.

وی در پایان نیز خاطرنشان کرد که آتش‌بس در غزه تاکنون یک موضوع صوری نبوده و آمریکا باید خطوط قرمز ما را بپذیرد.

همزمان با این سخنان، وزارت امور خارجه پاکستان از ورود وزیران امور خارجه ترکیه، مصر و عربستان به اسلام‌آباد جهت انجام رایزنی‌های گسترده برای کاهش تنش در منطقه خبر داده است.

کد مطلب 6786051

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    نظرات

    • به IR ۰۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      12 8
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      چرا ترکیه و مصر و عربستان و پاکستان با اسرائیل نمی جنگند
      • رز IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
        8 21
        چون میخوان بر علیه ما تبانی کنن...اینا بخشی از نظام آمریکایی اسراییلی هستن!...چون بر اشون پول مهمه نه انسانیت و منافق هستن
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      2 0
      پاسخ
      و این در حالی است که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس خودشان 100 درصد فقط عامل اصلی تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار به ایران هستند چون به خاطر که کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور مستقیم، علنی و آشکار به امریکا جنایتکار کمک مالی می کنند. عربستان ،امارات، قطر ، بحرین و کویت در جنگ ایران به آمریکا حنایتکار کمک مالی می کنند
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار دو بار در مذاکره به ایران تجاوز و حمله کرده است. درخواست ما از سپاه انتقام از نیروهای آمریکایی و هم نابودی همه پایگاه های آمریکا در سراسر منطقه است.
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است.

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