به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی روز چهارشنبه دریاره دوازدهمین روز جنگ رمضان، اعلام کرد: در پی حملات اخیر، سه محل نظامی در استان هدف قرار گرفته‌اند. همچنین یک باب منزل مسکونی نیز مورد اصابت قرار گرفته که در نتیجه آن ۳ نفر به شهادت رسیده‌اند؛ دو نفر از شهدا کودکانی ۴ و ۷ ساله هستند.

وی افزود: در این حادثه ۴ نفر نیز مجروح شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به آمار کلی تلفات در استان آذربایجان شرقی گفت: تاکنون ۱۰۱ نفر در استان به شهادت رسیده و ۸۵۶ نفر نیز مجروح و مصدوم شده‌اند. به گفته او، تعداد زیادی از مصدومان نیز به‌صورت سرپایی مداوا شده‌اند.

فرشی تأکید کرد که تصفیه‌خانه تبریز مورد حمله قرار نگرفته است.

به‌گزارش مهر، قائم مقام اورژانس آذربایجان‌شرقی از آسیب رسیدن به ۲ پایگاه این استان طی تهاجم هوایی دشمنان خبر داد و گفت: با این وجود سه هزار و ۸۴۳ مأموریت طی ۱۱ روز جنگ رمضان انجام شد که ۴۲۵ مأموریت از این تعداد به حوادث مرتبط با جنگ اختصاص داشته است.