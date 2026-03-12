۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

افزایش شهدای آذربایجان‌شرقی به ۱۰۴ نفر

تبریز- اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: تعداد شهدای استان از اول جنگ تا امروز به ۱۰۴ نفر رسید که از این تعداد، ۳۰ نفر غیرنظامی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعیه روز پنجشنبه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، ۲۱ اسفندماه ۳ مرکز نظامی در اطراف تبریز و شهرستان اسکو مورد اصابت حملات دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفت.

بر اساس گزارش مراکز امدادی، تعداد شهدای استان از اول جنگ تا امروز به ۱۰۴ نفر رسید که از این تعداد، ۳۰ نفر غیرنظامی هستند.

همچنین تعداد مجروحین استان آذربایجان شرقی در اثر تجاوز آمریکایی _ صهیونی تا امروز ۸۹۷ نفر می‌باشد.

کماکان از مردم شریف استان می‌خواهیم به مکان‌های مورد اصابت نزدیک نشوند تا هم خودشان در امان باشند و هم مسیر برای نیروهای امدادی هموار شود.

مراکز مورد حمله دشمن و هرگونه رخداد حاصل از این حملات، از سوی اداره‌کل مدیریت بحران اطلاع رسانی می‌شود. مردم عزیز درباره مراکز مورد حمله، هرگز به شایعات توجه نکنند و اخبار را کانال‌های موثق پیگیری نمایند.

کد خبر 6772906

