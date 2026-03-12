۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

هاآرتص: اسرائیل در جنگ با ایران سردرگم است

هاآرتص: اسرائیل در جنگ با ایران سردرگم است

یک روزنامه صهیونیستی نوشت: اسرائیل جنگی را آغاز کرده که نمی‌داند چرا شروع شده و چگونه پایان می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» با اشاره به تجاوز صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران و لبنان، نوشت: اسرائیل وارد جنگی شده که درباره دلایل آغاز آن و چگونگی پایانش ابهام وجود دارد.

این روزنامه تاکید کرد: ما جنگی را آغاز کرده‌ایم که هیچ تصوری نداریم چرا شروع شده و چگونه قرار است به پایان برسد و طبیعی است که در چنین وضعیتی دچار سردرگمی باشیم.

ایران اعلام کرده که تعقیب متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی را در دستور کار قرار داده است تا آنها بار دیگر جرات تکرار چنین اقداماتی را نداشته باشند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها