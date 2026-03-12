در صورت خطای آمریکا تنگه ای دیگر، مشابه هرمز خواهد شد

به گزارش مهر به نقل از شبکه «الجزیره»، این مقام عالیرتبه نظامی ایران که خواست نامش فاش نشود به این شبکه گفت که چنانچه واشنگتن دچار یک اشتباه راهبردی شود، تنگه دیگری نیز وضعیتی مشابه تنگه هرمز پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به بحرانی شدن شرایط تصریح کرد که منطقه ممکن است بهزودی وارد یک جنگ منطقهای شود؛ با این حال جمهوری اسلامی ایران همچنان برگههای برنده متعددی برای استفاده در اختیار دارد.
این مقام نظامی ایران همچنین تأکید کرد که هرگونه اشتباه آمریکا، وضعیت منطقه را پیچیده خواهد کرد و تهران برای مقابله با چنین شرایطی، طرحهای نظامی مرحلهبندی شده و متناسبی را تدوین کرده است.
نظر شما