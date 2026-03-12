به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داده بود که نفتکش های عبوری از تنگه هرمز در خلیج فارس را اسکورت می کند خبرگزاری بین المللی رویترز این ادعای آمریکا را رد کرد.

رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت: نیروی دریایی آمریکا تاکنون همه درخواست ها برای اسکورت کشتی ها را رد کرده است.

براساس این گزارش، از زمان شروع تجاوز واشنگتن و تل‌آویو علیه ایران، درخواست های زیادی از سوی نفتکش ها برای اسکورت شدن توسط نیروی دریایی آمریکا وجود داشته اما همه آنها رد شده است.

رویترز نوشت: نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که هنوز خطر حمله به کشتی ها در تنگه هرمز زیاد است و نمی تواند امنیت عبور نفتکش ها را از این تنگه تضمین کند.