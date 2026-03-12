به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری گفت: یک بمب عملنکرده دشمن آمریکایی-صهیونیستی تا ساعتی دیگر با حضور تیمهای تخصصی چک و خنثی بهصورت کنترلشده منهدم خواهد شد.
وی افزود: این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی انجام میشود.
قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از انهدام کنترلشده یک بمب عملنکرده دشمن آمریکایی-صهیونیستی تا ساعتی دیگر در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری گفت: یک بمب عملنکرده دشمن آمریکایی-صهیونیستی تا ساعتی دیگر با حضور تیمهای تخصصی چک و خنثی بهصورت کنترلشده منهدم خواهد شد.
