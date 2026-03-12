به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی به مناسبت روز جهانی قدس پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
قدس اولین قبله مسلمانان جهان؛ امروز مظهر مبارزه با پلیدترین تفکر جهان یعنی صهیونیست غاصب و کودککش است، رژیمی که در ۴۷ سال از حیات انقلاب اسلامی بهعنوان شریک راهبردی آمریکای جنایتکار با نقشههای شوم، همواره اقتدار و عزت ایران اسلامی را هدف گرفته؛ ولی به فضل الهی و باایمان و اراده مردم ایران عزیز، شکستخورده است.
امروز نیز در جنگ رمضان درحالیکه ملت مؤمن و بزرگ ایران؛ داغدار رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای بر اثر حمله ددمنشانه آمریکایی، صهیونی در میدان جنگ با این دو غده سرطانی هستند، مردم روزهدار و بزرگ ایران اسلامی و لرستان عزیز به پشتوانه حضور سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت نموده و با حضور در خیابانهای سراسر شهرها و روستاهای کشور به راهپیمایی روز قدس میپردازند.
راهپیمایی روز قدس امسال، روز مبارزه در میدان و خیابان با آمریکا و اسرائیل است، روزی که ملت ایران بیش از هر زمان دیگری، فریادهای خشم و مرگ بر آمریکا و اسرائیل را برای شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب، سرداران بزرگ ایران، دانشآموزان بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب، مردم غیرنظامی در خانهها و رزمندگان ارتش، سپاه و نیروی انتظامی ایران اسلامی، سر میدهند تا پیام مبارزه با کفر و استکبار را به گوش آزادیخواهان جهان و مدافعان دروغین حقوق بشر، مخابره نمایند.
بدینوسیله ضمن تبریک و تسلیت اتفاقات جنگ رمضان؛ از ملت شهیدپرور، مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه لرستان عزیز، دعوت میکنم، بار دیگر با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، از جنایات رژیم منحوس صهیونیستی در قتلعام مردم بیدفاع غزه، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و تعرض به میهن اسلامی برائت جسته و با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خود، پایههای کفر و ستم آنها را به لرزه درآورند تا شاهد پیروزی قدس و اسلام عزیز، در پهنه گیتی باشیم.
نظر شما