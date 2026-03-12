۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

اجرای موج ۴۱ وعده صادق۴ با شلیک سنگین‌ترین موشک‌های سپاه

موج ۴۱ عملیات وعده صادق۴ با شلیک بیش از ۱۰ فروند از موشک‌های سنگین و سهمگین و پهپادهای انهدامی به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج ۴۱ عملیات وعده صادق۴ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان به خصوص مرد میدان فرمانده دلاور سپاه، سردار ،سپهبدِ پاسدار، شهید محمد پاکپور، در آستانه روز قدس با رمز "الی بیت‌المقدس" علیه اهداف دشمن آمریکایی_ صهیونیستی در تل آویو و قدس اشعالی و علیه پایگاه های سربازان تروریست امریکا در منطقه با شلیک بیش از ۱۰ فروند از موشک‌های سنگین و سهمگین خرمشهر با سر جنگی چند کلاهکه، قدر با سر جنگی چند کلاهکه، خیبر شکن با سر جنگی یک تنی و هایپرسونیک فتاح با سر جنگی یک تنی و پهپادهای انهدامی به اجرا درآمد.

