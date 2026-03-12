لغو اعزام تیم ملی وزنه برداری ایران به مسابقات قهرمانی آسیا

علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط وزنهبرداران در شرایط جنگی گفت: فعلا اردوی تیمهای ملی تعطیل است و منتظر هستیم تا وزارت ورزش و فدراسیون تصمیم نهایی را بگیرند.
وی بااشاره به اینکه از وضعیت وزنهبرداران باخبر هستند، گفت: با همه وزنهبرداران در تماس هستیم و برخی از آنها در خانه تمرینات را پیگیری میکنند تا بدنشان افت نکند. البته اداره ورزش شهرستانها و فرمانداریها دستور دادند که سالنهای ورزشی تعطیل باشند به همین خاطر آنها در خانه تمرین میکنند.
مربی تیم ملی وزنهبرداری در مورد برنامههای آینده این تیم گفت: با توجه به شرایط پیش آمده به طور قطع تیم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نمیشود، این مسابقات در فروردین ماه برگزار میشود و با توجه به این شرایط تیم اعزام نخواهد شد.
جباری تاکید کرد: البته ما از قبل تصمیم گرفته بودیم که تیم یا به صورت محدود یا به طور کلی اعزام نشود چرا که ما سال آینده مسابقات مهمی همچون رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی را پیش رو داریم. اما الان با شرایط پیشآمده اصلا اعزام نخواهند شد.
نظر شما