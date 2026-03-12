  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

مربی تیم ملی به مهر خبر داد:

لغو اعزام تیم ملی وزنه برداری ایران به مسابقات قهرمانی آسیا

مربی تیم ملی وزنه برداری گفت: وزنه‌برداران در خانه تمرینات را پیگیری می‌کنند اما با این شرایط به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نخواهیم داشت.

علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط وزنه‌برداران در شرایط جنگی گفت: فعلا اردوی تیم‌های ملی تعطیل است و منتظر هستیم تا وزارت ورزش و فدراسیون تصمیم نهایی را بگیرند.

وی بااشاره به اینکه از وضعیت وزنه‌برداران باخبر هستند، گفت: با همه وزنه‌برداران در تماس هستیم و برخی از آنها در خانه تمرینات را پیگیری می‌کنند تا بدنشان افت نکند. البته اداره ورزش شهرستان‌ها و فرمانداری‌ها دستور دادند که سالن‌های ورزشی تعطیل باشند به همین خاطر آنها در خانه تمرین می‌کنند.

مربی تیم ملی وزنه‌برداری در مورد برنامه‌های آینده این تیم گفت: با توجه به شرایط پیش آمده به طور قطع تیم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نمی‌شود، این مسابقات در فروردین ماه برگزار می‌شود و با توجه به این شرایط تیم اعزام نخواهد شد.

جباری تاکید کرد: البته ما از قبل تصمیم گرفته بودیم که تیم یا به صورت محدود یا به طور کلی اعزام نشود چرا که ما سال آینده مسابقات مهمی همچون رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسیایی را پیش رو داریم. اما الان با شرایط پیش‌آمده اصلا اعزام نخواهند شد.

کد خبر 6772579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها