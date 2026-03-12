نامه ۳۰ تن از اساتید مکزیک در حمایت از مردم و دانشگاهیان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ تن از اساتید دانشگاههای مکزیک در حمایت از مردم ایران و جامعه دانشگاهی کشورمان نامهای خطاب به سعیدرضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ارسال کردند.
در این نامه نویسندگان با ابراز همدردی عمیق با مردم ایران، حملات به زیرساختهای غیرنظامی و اماکن فرهنگی را محکوم کردهاند.
امضاکنندگان این نامه ضمن اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی ایران در شکلدهی به تاریخ و فرهنگ بشری، بر ضرورت همبستگی جامعه دانشگاهی جهان در برابر خشونت و جنگ تأکید کرده و حمایت خود را از حق مردم ایران برای دفاع مشروع خود، حاکمیت و پاسداری از میراث فرهنگی و تاریخی کشورشان اعلام کردهاند.
در این نامه آمده است: استاد گرامی سعیدرضا عاملی، بنیانگذار و رئیس دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران، رئیس کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی و استاد تمام ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی
امروز با قلبی اندوهگین به شما مینویسیم تا عمیقترین همدردی و همبستگی استوار خود را با شما، با همکاران دانشگاهیمان و با مردم ایران در این روزهای فوقالعاده دشوار ابراز کنیم.
بهعنوان پژوهشگران، ما ایران را بهعنوان زادگاه یکی از کهنترین تمدنهای پیوسته جهان عمیقاً ارج مینهیم؛ سرزمینی که سهم تاریخی، فرهنگی و فکری آن طی هزاران سال تأثیری ژرف بر تاریخ بشریت گذاشته است. با اندوه و نگرانی عمیق، اخیرا شاهد تشدید خشونت و بمباران ویرانگر کشور شما هستیم.
گزارشهای مربوط به حملات به زیرساختهای غیرنظامی، از جمله مدارس ابتدایی، بیمارستانها، آمبولانسها، مجموعههای ورزشی، بناهای تاریخی و اماکن فرهنگی، عمیقاً نگرانکننده و دردناک است. هدف قرار دادن چنین نهادهایی نقض مستقیم حقوق بینالملل و اصول بنیادین صلح و امنیت جهانی به شمار میآید. ما همراه با صداهای جامعه بینالمللی، و با اتکا به دادههای سازمانهایی همچون یونیسف و سازمان جهانی بهداشت، بهطور قاطع تخریب فضاهای متخص به زندگی، آموزش و رفاه انسانی را محکوم میکنیم.
در زمانه جنگهای بیدلیل و تجاوزهای تحریکنشده، جامعه دانشگاهی جهانی باید متحد بایستد. ما در کنار مردم ایران در دفاع از حق آنان برای دفاع مشروع، حاکمیت ملی و پاسداری از میراث غنیشان ایستادهایم.
لطفاً بدانید که در این ساعات تاریک تنها نیستید. حمایت ما، دعایمان برای قربانیان و امید مضاعف ما برای بازگشتی سریع به صلح و عدالت، همراه شماست.
