سناتور آمریکایی: ترامپ به طور همزمان وعده هایش را زیر پا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سناتور تامی بالدوین، منتخب اهالی ایالت ویسکانسین در سنای آمریکا، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مبارزات انتخاباتی خود به مردم ویسکانسین قول داد هر بود که ایالات متحده را از جنگ های بی پایان خارج می کند و قیمت بنزین را هم پایین می آورد.

وی در شبکه اجتماعی X، توئیتر سابق، نوشت: حالا او توانسته به طور همزمان هر دوی این وعده ها را زیر پا بگذارد.

وی در نوشته خود به گزارش نشریه میلواکی ژورنال اشاره کرد که نشان می دهد فقط در یک هفته قیمت بنزین در این ایالت ۴۰ سنت در هر گالن افزایش یافته است.

به گزارش مهر، شرایط در دیگر ایالت های آمریکا هم‌ بهتر از ویسکانسین نیست به گونه ای که در دیگر ایالت ها از جمله کالیفرنیا شاهد افزایش شدید قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی بوده ایم تا جایی که صدای فرماندار این ایالت هم درآمده است.

گزارشات میدانی حاکی از آن است که هم اکنون در برخی مناطق کالیفرنیا قیمت هر گالن بنزین به بیش از ۸ دلار رسیده است.