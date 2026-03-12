۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

۴۶۰ واحد مسکونی خسارت دیده در مهران مورد ارزیابی قرار گرفت

ایلام - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام گفت: تاکنون ۴۶۰ واحد مسکونی خسارت دیده در مهران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

حبیب الله محبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارات وارده بر اثر تجاوز ناجوانمردانه دشمن خبیث به کشور، اعلام کرد: در پی این حوادث، مناطقی از شهر مهران دچار آسیب به واحدهای مسکونی و تجاری شدند و به منظور بررسی و ارزیابی دقیق خسارات، گروه‌هایی از کارشناسان خبره بنیاد مسکن بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تا کنون ۴۶۳ واحد مورد بازدید قرار گرفته است که شامل ۹ واحد احداثی مسکونی، ۲۵۸ واحد تعمیری مسکونی، ۱۱۴ واحد تعمیری تجاری، ۲ واحد احداثی تجاری،۵۲ مورد اثاثیه مسکونی و ۳۰ مورد اثاثیه تجاری است.

محبی تأکید کرد: در صورت مراجعه سایر شهروندان که در روزهای اخیر امکان حضور نداشته‌اند، بنیاد مسکن شهرستان مهران در روز شنبه ۲۳ اسفندماه نیز عملیات بازدید و ارزیابی واحدهای آنان را انجام خواهد داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچون گذشته در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار دارد و با تمام توان در جهت بازسازی و جبران خسارات وارده به همشهریان عزیز مهرانی تلاش خواهد کرد.

کد خبر 6772645

