۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

برگزاری راهپیمایی روز قدس ساعت از ۱۰ صبح در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با سراسر کشور ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴ در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت آمریکا راهپیمایی روز قدس در شهرکرد ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

مسیر راهپیمایی از فلکه بسیج، بلوار شریعتی به سمت مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد است.

