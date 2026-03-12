خدمت رسانی اورژانس پا به پای نیروهای مسلح مقتدر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ

پیرو اولین فرمان مقام معظم رهبری

" در همین مجال از دستگاه‌های خدماتی می‌خواهم که در این جهت از هرگونه یاری و اعانت به آن آحاد عزیز ملت و به ساختارهای مردمی امدادی دریغ ننمایند. "*

اورژانس استان تهران با صدای رسا اعلام می دارد، در کنار نیروهای مسلح غیور و مردم شریف ایران عزیز به ویژه استان تهران، علیرغم تمام آسیب ها و خسارت های فراوانی که دشمن غاصب به زیرساخت ها، ناوگان و همکاران شجاع وارد نموده است به رهبر عزیزمان اطمینان خاطر می دهد در جبهه ی اصلی نبرد، با تمام توان نسبت به ارائه خدمات موثر، مطلوب و به موقع اقدام نماید.

تا شاید با اندک اقدامات ما در صحنه ی نبرد، امام زمان حضرت مهدی (عج) و روح مطهر رهبر شهیدمان از ما راضی و خشنود گردد.

ان شاءالله