خدمت رسانی اورژانس پا به پای نیروهای مسلح مقتدر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس تهران در بیانیهای اعلام کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ
پیرو اولین فرمان مقام معظم رهبری
" در همین مجال از دستگاههای خدماتی میخواهم که در این جهت از هرگونه یاری و اعانت به آن آحاد عزیز ملت و به ساختارهای مردمی امدادی دریغ ننمایند. "*
اورژانس استان تهران با صدای رسا اعلام می دارد، در کنار نیروهای مسلح غیور و مردم شریف ایران عزیز به ویژه استان تهران، علیرغم تمام آسیب ها و خسارت های فراوانی که دشمن غاصب به زیرساخت ها، ناوگان و همکاران شجاع وارد نموده است به رهبر عزیزمان اطمینان خاطر می دهد در جبهه ی اصلی نبرد، با تمام توان نسبت به ارائه خدمات موثر، مطلوب و به موقع اقدام نماید.
تا شاید با اندک اقدامات ما در صحنه ی نبرد، امام زمان حضرت مهدی (عج) و روح مطهر رهبر شهیدمان از ما راضی و خشنود گردد.
ان شاءالله
