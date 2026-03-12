۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

خدمت رسانی اورژانس پا به پای نیروهای مسلح مقتدر کشور

خدمت رسانی اورژانس پا به پای نیروهای مسلح مقتدر کشور

اورژانس تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد پرسنل این سازمان در کنار نیروهای مسلح به خدمت رسانی ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ

پیرو اولین فرمان مقام معظم رهبری

" در همین مجال از دستگاه‌های خدماتی می‌خواهم که در این جهت از هرگونه یاری و اعانت به آن آحاد عزیز ملت و به ساختارهای مردمی امدادی دریغ ننمایند. "*

اورژانس استان تهران با صدای رسا اعلام می دارد، در کنار نیروهای مسلح غیور و مردم شریف ایران عزیز به ویژه استان تهران، علیرغم تمام آسیب ها و خسارت های فراوانی که دشمن غاصب به زیرساخت ها، ناوگان و همکاران شجاع وارد نموده است به رهبر عزیزمان اطمینان خاطر می دهد در جبهه ی اصلی نبرد، با تمام توان نسبت به ارائه خدمات موثر، مطلوب و به موقع اقدام نماید.

تا شاید با اندک اقدامات ما در صحنه ی نبرد، امام زمان حضرت مهدی (عج) و روح مطهر رهبر شهیدمان از ما راضی و خشنود گردد.

ان شاءالله

محمد رضازاده

