۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

آیت‌الله نوری همدانی:

روز جهانی قدس نماد مبارزه با صهیونیست و دفاع از مردم فلسطین است

روز جهانی قدس نماد مبارزه با صهیونیست و دفاع از مردم فلسطین است

قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: روز جهانی قدس نماد مبارزه با استکبار و صهیونیست و همچنین دفاع از مردم فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله نوری همدانی به مناسبت راهپیمایی روز قدس بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جمعه آخرین از ماه مبارک رمضان، یادگار امام راحل «رحمت الله علیه» به‌عنوان روز جهانی قدس که نماد مبارزه با استکبار و صهیونیست و همچنین دفاع از مردم فلسطین می‌باشد.

ان‌شاءالله امت مومن و انقلابی با حضور گسترده در راهپیمایی این روز مهم ضمن گرامیداشت این روز بار دیگر با امام امت و رهبر شهید این انقلاب و شهدای عزیز تجدید عهد خواهند نمود و زمینه‌ساز ریشه کن شدن همه مستکبران خواهند شد.

۲۱ اسفند۱۴۰۴
حسین نوری همدانی

