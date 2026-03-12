به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله نوری همدانی به مناسبت راهپیمایی روز قدس بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جمعه آخرین از ماه مبارک رمضان، یادگار امام راحل «رحمت الله علیه» بهعنوان روز جهانی قدس که نماد مبارزه با استکبار و صهیونیست و همچنین دفاع از مردم فلسطین میباشد.
انشاءالله امت مومن و انقلابی با حضور گسترده در راهپیمایی این روز مهم ضمن گرامیداشت این روز بار دیگر با امام امت و رهبر شهید این انقلاب و شهدای عزیز تجدید عهد خواهند نمود و زمینهساز ریشه کن شدن همه مستکبران خواهند شد.
۲۱ اسفند۱۴۰۴
حسین نوری همدانی
آیتالله نوری همدانی:
روز جهانی قدس نماد مبارزه با صهیونیست و دفاع از مردم فلسطین است
قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: روز جهانی قدس نماد مبارزه با استکبار و صهیونیست و همچنین دفاع از مردم فلسطین است.
