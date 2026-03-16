به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی عصر دوشنبه در جمع بانوان در میدان امام خمینی(ره) با اشاره به حضور پرشور مردم در دفاع از انقلاب و وطن، این حضور را مایه حیرت تحلیلگران بینالمللی و لکنت زبان رسانههای معاند دانست و اظهار کرد: مردم انقلابی و ایمانی وطن، در کنار نیروهای مسلح، باعث شکست دشمن صهیونیستی-آمریکایی شدهاند.
وی از اظهارات رئیس جمهور آمریکا که تجمعات مردمی را «هوش مصنوعی» دانسته انتقاد کرد و ادامه داد: دشمن تصور میکرد اینجا سوریه و لیبی است، اما خبر نداشت مردان غیور و زنان دلاور این سرزمین با سلیقهها و پوششهای مختلف، در مواجهه با دشمن یک صدا و همنظر هستند و وطن را با بیگانه معامله نمیکنند.
آیتالله شعبانی با اشاره به سابقه تاریخی ایرانیان در ایستادگی در برابر تهاجم بیگانگان و تاثیر آموزههای متعالی اسلام و اصل «حبالوطن منالایمان» در تقویت این روحیه، بیان کرد: بودجه نظامی آمریکا چند ده برابر کشور ما است و ارتش آنها با وجود ادعاها، در برابر نیروهای مقتدر مسلح ایران شکست خورده و حتی توان باز کردن تنگه هرمز را ندارند؛ در حالی که ایران قدرتمند، مدیریت انرژی دنیا را بر عهده گرفته است.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی با اتکا به قدرت الهی و ابزارهای قدرتی که در اختیار دارد، معادلات استکباری در دنیا را بر هم زده است، افزود: رئیس جمهور جنایتکار آمریکا از کشورهای دیگر برای بازگشایی تنگه هرمز کمک خواسته اما آنها به دلیل شناخت قدرت جمهوری اسلامی، همراهی نکردهاند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان در پایان با تاکید بر اینکه به لطف خدا، وحدت مردم و اقتدار نیروهای مسلح، ناجا و بسیج، پیروز این میدان هستیم، بیان کرد: امیدواریم این گامها باعث تعجیل در ظهور امام زمان(عج) شود.
