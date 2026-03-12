روز قدس حماسه میلیونی برای پاسخ به جنایات صهیونیست‌ ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان‌الله محمدی عصر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها روز قدس را «میدان نبرد بزرگ و همایش قدرت جهان اسلام» دانست و اظهار کرد:حضور میلیونی مردم در سراسر جهان، نشان‌دهنده زبون شدن دشمنان و قدرت و همبستگی مسلمانان است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس افزود:مسلمانان عالم و آزادی‌خواهان جهان شاهد تجاوز استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، به سرزمین مقدس ایران هستند.

وی با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی به سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران و شهادت رهبر شهید ، سرداران و فرماندهان نظامی ،۱۶۸ دانش‌آموز و خردسال گفت: حضور میلیونی در روز قدس، پاسخی به جنایات رژیم صهیونیستی و تجدید بیعت با رهبر شهید و آرمان‌های انقلاب است

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی، نشان از ناعدالتی و حشیانه‌گی این رژیم دارد، اظهار کرد:مردم عزیز اسلامی ما، با تمام توان و وجود، پا در میدان می‌گذارند تا چشم فتنه‌گران و متجاوزین را کور کنند و دشمنان را پشیمان و ناامید سازند

وی از حضور گسترده مردم در سراسر جهان دراین روز گفت و افزود: با حضور گسترده مردمان آزادی‌خواه در سراسر عالم، جهان خواران بار دیگر زبون، پست، خار و ذلیل خواهند شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان این حضور را به لطف حضرت حق و امام زمان (عج)» افزایش فشار بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی بیان کرد.

وی به ضرورت بیعت با رهبر انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، اشاره کرد و گفت: این حضور در پی تجاوز وحشیانه و شهادت جمعی از هموطنان، به‌ویژه رهبر شهید کشور ایران، لازم است؛ بنابراین با این حضور ضمن بیعت با رهبر سوم کشور عزیز ایران، آرمان‌های انقلاب اسلامی را تقویت کنیم.

حجت‌الاسلام محمدی حضور میلیونی مردم، چه در جمهوری اسلامی سرزمین مقدس و چه در سراسر عالم، را شانگر همبستگی بی‌نظیر مسلمانان و آزادی‌خواهان دانست و تصریح کرد: پیام واضحی این حضور به متجاوزین این است که ایران و سرزمین مقدسش هرگز تسلیم نخواهند شد.