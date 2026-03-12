حجت الاسلام مطیعی: تقدیر ایران با عنایت امام عصر(عج) رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی عصر پنجشنبه در جمع مدیران، کارکنان و معلمان ادارهکل آموزش و پرورش استان سمنان در دفتر خود با یادآوری برکات و فیوضات لیالی قدر بیان کرد: بر اساس روایات، مقدرات یکسال انسان در شبهای نوزدهم، بیستویکم و بیستوسوم ماه مبارک رمضان تقدیر میشود.
وی با بیان اینکه در برخی روایات آمده است که در شب بیستوسوم، مقدّرات انسان به مرحله امضا رسیده و به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج) عرضه میشود، افزود: در روایات از این شب با عنوان «لیلة جهنی» یاد شده است. نقل شده فردی که در بیابان زندگی میکرد و امکان حضور مداوم در مدینه را نداشت، از پیامبر اکرم(ص) خواست شبی را معرفی کند تا بتواند از آن شب بهره کامل ببرد که حضرت رسول(ص) شب بیست و سوم را به او معرفی کردند و به همین دلیل این شب به این نام معروف شده است.
امام جمعه سمنان با تأکید بر فضیلتهای پرشمار ماه مبارک رمضان تصریح کرد: در روایتی از امام جعفر صادق(ع) آمده است در ماه مبارک رمضان، درهای معنوی آسمان گشوده و شیاطین در بند کشیده میشوند که این امر فرصتی بزرگ برای بندگان خداست تا از رحمت و مغفرت الهی بهرهمند شوند.
مطیعی با بیان اینکه اعمال مؤمنان در این شبها مورد توجه ویژه و قبول درگاه الهی قرار میگیرد، گفت: گاهی ممکن است یک عمل مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد و همان عمل نیز سرنوشت انسان را تا قیامت متحول کند.
وی با تاکید بر اهمیت توسل و دعا در لیالی قدر اظهار کرد: در این شبهای پر منزلت، علاوه بر بیان حاجات شخصی، باید برای حاجات جامعه اسلامی نیز دعا کنیم که مهمترین دعای ما نیز تعجیل در امر ظهور حضرت بقیةالله الاعظم(عج) است.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان در ادامه با اشاره به برخی روایات درباره زمان ظهور حضرت ولیعصر(عج) گفت: در برخی نقلها نشانههای حتمی ظهور بیان شده است، اما تعیین زمان دقیق ظهور نهی شده و کسانی که زمان مشخصی برای ظهور تعیین کنند مورد تکذیب قرار گرفتهاند.
مطیعی با تأکید بر ضرورت ارتباط قلبی با ساحت مقدس امام زمان(عج) در شبهای قدر افزود: شایسته نیست روز و شب بگذرد و انسان یادی از امام عصر(عج) نداشته باشد؛ حتی خواندن دعای سلامتی آن حضرت و یا سلام دادن به ایشان پس از نماز نیز میتواند نوعی ارتباط با حضرت باشد.
وی به عنایات ویژه حضرت بقیهالله الاعظم(عج) به جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: بسیاری از توفیقات و پیروزیها از جمله انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جامعه اسلامی در شرایط حساس کشور به برکت عنایات آن حضرت است و پایداری مؤمنان نیز در سایه همین توجهات شکل میگیرد.
