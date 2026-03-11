به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام‌ مرتضی مطیعی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مردم سمنان در مسجد پنج تن آل عبا(ع) با اشاره به عظمت شب‌های قدر گفت: شب‌های نوزدهم، بیست‌ویکم و بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان شب‌هایی است که مقدرات یکساله انسان‌ها در آن تعیین می‌شود و مؤمنان در این شب‌ها با دعا، توبه، عبادت و عرض ارادت به ساحت حضرت امیرالمومنین علی(ع) تلاش می‌کنند ارتباط خود را با خداوند تقویت کنند و از فیوضات و معنویات این شب‌ها بهره‌مند شوند.

وی به بیان روایتی به نقل از حبیب‌بن امر در مورد ایام شهادت امیرالمومنین علی(ع) پرداخت و گفت: حبیب می‌گوید در آن ساعات به امام عرض کردم «زخم چندان کاری و سختی نیست و انشاءالله بهبود می‌یابید» حضرت پاسخ داد «مرا دلداری ندهید، من می‌خواهم از بین شما بروم»

امام جمعه سمنان افزود: در آن ساعات وقتی امام گریه ام‌کلثوم را دید، فرمود فرزندم گریه نکن! به خدا اگر می‌دیدی آنچه من می‌بینم گریه نمی‌کردی! حبیب گفت مگر چه می‌بینید؟ فرمود من فرشتگان آسمان و پیامبران را می‌بینم که به انتشار ملاقات من صف کشیده‌اند و پیامبر اکرم(ص) مرا به سوی آنجا فرا می‌خواند و می‌فرماید علی جان! این جهان آخرت برای تو از دنیا بهتر است.

مطیعی در بخش دیگری از این سخنرانی، خرسندی مومنان هنگام مرگ را نتیجه توجه ویژه آنها به آخرت در زندگی دنیا دانست و با اشاره به روایتی از امام حسن مجتبی(ع) درباره نگاه انسان‌ها به مرگ گفت: کریم اهل‌بیت(ع) علت ترس بسیاری از انسان‌ها از مرگ را آباد کردن دنیای خود و ویران ساختن آخرت بیان کرده‌اند و طبیعتاً هیچ‌کس علاقه ندارد از جای آباد به جای ویران برود، در حالی‌که هدف از زندگی دنیوی، آباد کردن آخرت با ایمان و عمل صالح است.

وی با تأکید بر اینکه دنیا محل انجام عمل صالح و آخرت محل مشاهده نتیجه آن است، بیان کرد: بسیاری از گناهکاران در آخرت از خداوند تقاضای بازگشت برای توبه و انجام عمل صالح می‌کنند اما دیگر زمانی برای انجام کار خیر وجود نخواهد داشت و خداوند تنها به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند، وعده داده که از لغزش‌های آنان می‌گذرد و بهترین اعمال آنان را ملاک پاداش قرار می‌دهد

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان همچنین با اشاره به زهد و ساده‌زیستی بی‌نظیر امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: حضرت مجتبی(ع) فرمود پدرم هنگام شهادت از مال دنیا، چیزی نداشت.

مطیعی با بیان اینکه مولای متقیان حضرت علی(ع) الگوی بی‌نظیر کرامت و بخشندگی است، ادامه داد: صدقه دادن آن حضرت در حال رکوع، نمونه‌ای تاریخی از اوج سخاوت و کرامت امام علی(ع) است.

وی با اشاره به برخی روایات درباره زندگی امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: در نقل‌هایی آمده است که آن حضرت حتی در شرایطی که در خانه غذایی نداشتند، با قرض گرفتن اندک مالی تلاش می‌کردند نیاز خانواده را برطرف کنند و حتی در همین شرایط نیز روحیه ایثار و بخشندگی خود را حفظ می‌کردند.