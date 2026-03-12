خبرگزاری مهر، گروه استانها- شیرین اسلوب: با غروب آفتاب و فرارسیدن شب‌ بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان، مردم مومن اردبیل که برای احیای شب قدر گرد هم آمده اند و با چشمانی گریان و دلی پر از محبت، شب احیا را به یاد ضربت خوردن امیرالمومنین (ع) به پا می دارند.

در این آیین‌ها، پس از اقامه نماز جماعت، مراسم قرائت دعای جوشن کبیر و قرآن بر سر گرفتن برگزار می شود و حاضران با تکرار نام‌های الهی و زمزمه «بک یا الله»، از درگاه پروردگار طلب مغفرت و عاقبت‌به‌خیری می کنند. فضای معنوی حاکم بر مراسم، با نوای مداحان اهل‌بیت(ع) و قرائت آیاتی از کلام وحی، حال‌وهوایی خاص به خود می گیرد.

حضور روزه اولی ها در شبهای قدر

برای روزه اولی‌ها، شب‌های قدر حس و حال ویژه‌ای دارد؛ شب‌هایی که با اولین روزه‌ها و تجربه دعا و عبادت، دنیای معنوی تازه‌ای را تجربه می‌کنند.

ملیسا یک روزه اولی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امسال اولین بار است که شب قدر را روزه گرفته‌ام و کنار مادرم در مسجد نشسته‌ام. وقتی صدای قرآن و دعای جوشن کبیر بلند شد، قلبم پر از آرامش و ترسیدم از اینکه گناهی کرده باشم.

در بسیاری از مساجد ، حضور این نوجوانان و جوانان که برای اولین بار شب احیا را تجربه می‌کنند، جلوه‌ای زیبا ایجاد کرده است. نگاه پر از تعجب و کنجکاوی آن‌ها به قرآن، ذکر و دعا، نشان‌دهنده شور معنوی و عشق به خداوند است.

برای روزه اولی‌ها، شب قدر تنها یک مراسم عبادی نیست، بلکه تجربه‌ای است برای لمس نزدیک‌ترین ارتباط با خدا، یاد گرفتن صبر و ایستادگی و حس حضور در فضایی که حتی یک نگاه به محراب مسجد، یاد ضربت خوردن امام علی(ع) و ایستادگی او را زنده می‌کند.

امشب حس می‌کنم فاصله زمین تا آسمان کمتر شده است

مریم ۳۵ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در تمام سال، چنین آرامشی را تجربه نمی‌کنم. وقتی قرآن را بر سر می‌گذارم و نام خدا را زمزمه می‌کنم، انگار همه نگرانی‌هایم کوچک می‌شود.

شب قدر، شب حساب و کتاب دل است

نازنین زهرا دانشجو، رشته علوم تربیتی اینچنین گفت: روزه‌داری در طول روز سختی خودش را دارد، اما شیرینی‌اش امشب معلوم می‌شود. وقتی آیه «لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» را در قرآن کریم می‌خوانم، حس می‌کنم فرصت جبران یک عمر به من داده شده است.

بیشتر برای دیگران دعا می‌کنم تا خودم

زهرا، مادر دو فرزند، می‌گوید: شب قدر یادم می‌اندازد که چقدر به بخشش خدا محتاج هستم. اول برای سلامتی خانواده و بعد برای همه مردم دعا می‌کنم. انگار دل آدم بزرگ‌تر می‌شود.

امشب با اماممان نجوا می‌کنیم

در گوشه ای از مسجد جمعی از دختران توجه من را به خودش جلب کرد و رفتم از حال و حوای این شب معنوی پرسیدم ، که گفتند: این شب حال‌وهوای دیگری دارد. هم اشک است، هم امید. از عدالت و مظلومیت مولا یاد می‌کنیم و از خدا می‌خواهیم عاقبتمان را ختم به خیر کند.

شب قدر یعنی امید دوباره

ریحانه، نوجوان ۱۷ ساله، می‌گوید: شاید در طول سال اشتباهاتی داشته باشم، اما امشب مطمئن هستم خدا صدایم را می‌شنود و همین امید، بزرگ‌ترین هدیه شب قدر است.

شب‌های قدر امسال نیز همچون سال‌های گذشته، صحنه پیوند دل‌های مشتاق با معبود است؛ شبی که در آن، صدای «بک یا الله» تا سحر در فضا طنین‌انداز می شود و مؤمنان با امید به تقدیری نیکو، دستان نیاز خود را به سوی آسمان بلند می کنند.

شب قدر فرصتی بی‌نظیر برای نزدیکی به خداوند و جبران گذشته است. این شب نه تنها به‌عنوان فرصتی برای عبادت بلکه به‌عنوان زمانی برای تفکر در مورد زندگی و آینده نیز محسوب می‌شود. مسلمانان باید از این شب بهره‌برداری کنند و با دعاها و نیت‌های خالصانه، به سمت اصلاح خود و جامعه حرکت کنند. اهمیت این شب نشان‌دهنده‌ی رحمت بی‌پایان خداوند و فرصتی برای تغییر مسیر زندگی انسان‌ها است.