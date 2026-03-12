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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۱۰

آغاز موج ۴۳ عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا شدیدالعقاب»

آغاز موج ۴۳ عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا شدیدالعقاب»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز موج ۴۳ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز «یا شدیدالعقاب» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موج ۴۳ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز "یا شدیدالعقاب" با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس و اقتدار آغاز شد.

براساس گزارش روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با یاد شهدا، خصوصاً فرمانده وعده‌های صادق سردار سپهبد، شهید حسین سلامی، علیه پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا و دیگر پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و قلب تلاویو شمال اراضی اشغالی، و ایلات به وسیله موشک‌های نقطه زن و سهمگین خرمشهر با سر جنگی دوتنی و قدر چند کلاهکه، عماد با سرجنگی یک تنی و خیبرشکن با سرجنگی یک تنی و پهپادهای انهدامی اجرا شد.

کد مطلب 6773093

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    نظرات

    • IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      3 1
      پاسخ
      زنده باد.خدا پشت پناهتون
    • فاطیمل IR ۰۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      3 1
      پاسخ
      الله اکبر🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

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