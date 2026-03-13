به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره ۳۵ عملیات وعده صادق ۴ آمده است: مناطقی از قدس غربی، تل آویو و ایلات در سرزمینهای اشغالی فلسطین در این عملیات افتخار آمیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس و اقتدار، خصوصاً فرمانده وعدههای صادق سپهبد شهید حسین سلامی زیر ضربه کوبنده موشکهای ایرانی قرار گرفتند.
پایگاه «موفق السلطی» و سایر پایگاههای آمریکا در منامه و اربیل مورد هدف شدیدترین موشکها و پهپادهای سپاه پاسداران قرار گرفتند.
پدافند هوایی جبهه مقاومت نیز در میانه این عملیات موفق شدند یک هواپیمای سوخت رسان «بوئینگ کی سی ۱۳۰ استراتوتانکر» را در حال سوخت رسانی به یک جنگنده متجاوز مورد اصابت قرار داده و ۶ خدمه آن کشته شدند.
آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل غاصب را به مدد الهی محقق خواهیم ساخت و با توکل بر خداوند متعال درهای فرج را به روی امّت اسلامی خواهیم گشود.
سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنید و گرنه شما را در هر نقطهای از منطقه بویژه در هتلها، تونل ها، شهرکهای صنعتی و پناهگاههای زیرزمینی باشید زیر آوار دفن خواهیم کرد.
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