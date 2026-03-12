https://mehrnews.com/x3bzXH ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۵۵ کد مطلب 6773107 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۵۵ قیام حماسی مردم خوی در خونخواهی شهادت رهبر معظم انقلاب ارومیه- مردم ولایی خوی در خونخواهی از رهبر شهید پنجشنبه شب با حضور حماسی خود با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6773107 کپی شد مطالب مرتبط ۱۲ ورزشکار آذربایجانغربی در تجاوز آمریکایی صهیونی به شهادت رسیدند روز قدس، روز تجلی عدالت و آزادی است کنشگری در روایت، جامعه را هوشیار نگه میدارد/ تئاتر فراتر از منبر است! برچسبها شهادت رهبر معظم انقلاب شهرستان خوی سوگواری
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