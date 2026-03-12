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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۵۵

قیام حماسی مردم خوی در خونخواهی شهادت رهبر معظم انقلاب

قیام حماسی مردم خوی در خونخواهی شهادت رهبر معظم انقلاب

ارومیه- مردم ولایی خوی در خونخواهی از رهبر شهید پنجشنبه شب با حضور حماسی خود با آرمان‌های انقلاب تجدید میثاق کردند.

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کد مطلب 6773107

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