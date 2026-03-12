روز قدس، روز تجلی عدالت و آزادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا به مناسبت روز جهانی قدس پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز قدس، روز تجلی وجدان بیدار هر انسانی است که به عدالت و آزادی باور دارد. پرچم مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی، در دستان هر فرد، با هر رنگ و آیین، می‌تواند برافراشته شود، چرا که دفاع از مظلوم، مرز نمی‌شناسد و عدالت، نژاد و مذهب نمی‌طلبد.

اکنون که وحشی‌گری و قتل و غارت و خوی تجاوز و مظلوم‌کشی اسرائیل جنایت‌کار بیش از همیشه تاریخ به گوش جهانیان رسیده و خون پایمال شده بیش ۱۶۵ دختر دانش‌آموز مینابی فریادگر این مظلومیت است، روز جهانی قدس فراگیرتر از تمام دوران مقاومت و مبارزه است و فریاد آن رساتر.

از آحاد مردم عزیز روزه‌دار و ولایت‌مدار استان شهیدپرور لرستان، برای بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای دامت‌برکاته با حضور دشمن‌شکن خویش در راهپیمایی گسترده روز جهانی قدس به وظیفه تکلیف‌مدارانه‌ی خویش جامعه عمل بپوشانند.