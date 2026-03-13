به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که رزمندگان آن موفق شده‌اند یک فروند هواپیمای استراتژیک از نوع «کی‌سی-۱۳۵» (KC-۱۳۵) متعلق به نیروهای اشغالگر آمریکایی را در آسمان غرب عراق رهگیری کنند.

در این بیانیه تأکید شده است که این عملیات با استفاده از «سلاح مناسب» انجام گرفته و به سرنگونی این هواپیما منجر شده است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد جمعه با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، از سقوط یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان مدل KC-۱۳۵ متعلق به این کشور در غرب عراق خبر داده بود.

طبق گزارش سنتکام، این حادثه در حین اجرای عملیات آمریکایی- صهیونیستی موسوم به «خشم حماسی» علیه ایران رخ داده است.

این بیانیه تأکید کرده است که تلاش‌ها برای عملیات امدادی و بازیابی لاشه هواپیما در جریان است.

سنتکام همچنین توضیح داد که در این سانحه، در مجموع دو هواپیما درگیر بوده‌اند؛ به طوری که یکی از آنها (KC-۱۳۵) در غرب عراق سقوط کرده و هواپیمای دوم با موفقیت و به صورت امن به پایگاه خود بازگشته است.

این نهاد نظامی آمریکا در پایان مدعی شده است که این سقوط، «به دلیل آتش دشمن یا دوست نبوده» و صرفاً یک سانحه هوایی محسوب می‌شود.