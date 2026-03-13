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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۱۲

مقاومت اسلامی عراق: هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا را سرنگون کردیم

مقاومت اسلامی عراق: هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا را سرنگون کردیم

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای رسمی، مسئولیت سرنگونی هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا را در عراق برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که رزمندگان آن موفق شده‌اند یک فروند هواپیمای استراتژیک از نوع «کی‌سی-۱۳۵» (KC-۱۳۵) متعلق به نیروهای اشغالگر آمریکایی را در آسمان غرب عراق رهگیری کنند.

در این بیانیه تأکید شده است که این عملیات با استفاده از «سلاح مناسب» انجام گرفته و به سرنگونی این هواپیما منجر شده است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد جمعه با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، از سقوط یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان مدل KC-۱۳۵ متعلق به این کشور در غرب عراق خبر داده بود.

طبق گزارش سنتکام، این حادثه در حین اجرای عملیات آمریکایی- صهیونیستی موسوم به «خشم حماسی» علیه ایران رخ داده است.

این بیانیه تأکید کرده است که تلاش‌ها برای عملیات امدادی و بازیابی لاشه هواپیما در جریان است.

سنتکام همچنین توضیح داد که در این سانحه، در مجموع دو هواپیما درگیر بوده‌اند؛ به طوری که یکی از آنها (KC-۱۳۵) در غرب عراق سقوط کرده و هواپیمای دوم با موفقیت و به صورت امن به پایگاه خود بازگشته است.

این نهاد نظامی آمریکا در پایان مدعی شده است که این سقوط، «به دلیل آتش دشمن یا دوست نبوده» و صرفاً یک سانحه هوایی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6773180

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      15 10
      پاسخ
      سانحه هوایی ! یا موشک خورده. سنتکام دروغگو تر از همیشه،
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      1 12
      پاسخ
      عالی ،زنده باد
    • مهران مدیری تفرشی IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      7 5
      پاسخ
      خسارت قابل توجهی است
    • من IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      3 1
      پاسخ
      چرا هواپیمای دوم توانسته در فرودگاه بن گوریون اسراییل فرود بیاد؟ چرا این فرودگاه عملیاتی هست بعد از پرتاب این همه موشک؟ حتما هواپیماهای جنگنده دیگری که قرار بوده از این دو هواپیما سوخت در یافت کنند در اردن و یا عراق فرود اضطراری کردند
    • GB ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 4
      پاسخ
      نیروهای برون مرزی را در تمام کشورها فعال کنید ،هم برای زدن این مدل اهداف هم برای خاینین به وطن روی زمین .

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