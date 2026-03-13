به گزارش خبرگزاری مهر ‌ و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در پی تجاوز آمریکا و رژیم اشغالگر قدس به میهن عزیزمان و حمله به ناوگروه «دنا» متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به شهادت ۸۴ تن از ملوانان و مفقود شدن ۲۰ تن دیگر انجامید، موجی از اندوه و تأثر در میان مردم ایران شکل گرفته است.

در همین راستا و در شرایطی که کشور در سوگ این ضایعه بزرگ به سر می‌برد، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و ارج نهادن به رشادت، ایستادگی و فداکاری آنان، نام کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ را «کاروان دنا» انتخاب کرد.

این نامگذاری با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام دریادلان نیروی دریایی ارتش و پاسداشت فداکاری‌های آنان صورت گرفته است؛ عزیزانی که در راه دفاع از عزت، امنیت و استقلال کشور جان خود را فدا کردند.

کاروان ورزشی ایران در حالی با نام «دنا» راهی بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ خواهد شد که ملت ایران همچنان در سوگ شهادت رهبر خود، جمعی از هموطنان بی‌گناه و همچنین ۸۴ ملوان شهید ناوگروه دنا به سر می‌برد و چشم‌انتظار خبری از ۲۰ ملوان جاویدالاثر این حادثه است.

در پایان، ضمن محکومیت این اقدام تجاوزکارانه و عرض تسلیت به مردم شریف ایران و خانواده‌های داغدار این شهیدان، امید می‌رود حضور «کاروان دنا» در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ نمادی از همبستگی ملی، ایستادگی و پاسداشت یاد جان‌باختگان این حادثه باشد.