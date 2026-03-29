به گزارش خبرنگار مهر، با وجود حمله آمریکایی -صهیونی به خاک‌ جمهوری اسلامی که بسیاری برنامه های ورزشی از جمله اردوها و اعزام ها را لغو کرد، حضور در بازی های ساحلی آسیا در برنامه کمیته ملی المپیک قرار دارد.

این بازی ها از ۲ اردیبهشت به میزبانی چین در سانیا آغاز می شود و کاروان ایران با ترکیبی ۱۰۲ نفره متشکل از ۶۱ ورزشکار در ۱۰ رشته در این بازی ها شرکت خواهد داشت. ورزشکاران اعزامی انها در بخش مردان هستند چراکه به خاطر مسائل فرهنگی، امکان اعزام ورزشکار زن به سانیا وجود نداشت.

فوتبال ساحلی، هندبال ساحلی، کبدی ساحلی، کشتی ساحلی، جوجیتسو ساحلی، بسکتبال سه نفره، دوومیدانی ساحلی و صخره نوردی از جمله رشته های بازی های ساحلی آسیا هستند که ایران در انها نماینده خواهد داشت.

به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ناوچه دنا، کاروان ایران‌ با نام «دنا» عازم چین می شود. آرش فرهادیان‌ هم سرپرستی این کاروان را بر عهده دارد.

پیش از این قرار بود کاروان‌ ایران ۲۹ فروردین عازم‌ چین شود اما با توجه به شرایط جنگی و بسته بودن حریم هوایی کشور، اعزام زمینی در دستور کار کمیته ملی المپیک قرار گرفته است.

بر این اساس، کاروان دنا ۱۸ فروردین به صورت زمینی از کشور خارج می شود تا از ترکیه یا ترکمنستان، عازم چین‌ شود. طبق هماهنگی صورت گرفته، ورزشکاران این کاروان پیش از آغاز بازی های ساحلی آسیا، اردویی ۱۰ روزه در محل برگزاری این بازی ها خواهند داشت.



مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با تائید این موضوع گفت: با همکاری وزارت ورزش و فدراسیون ها، تمرینات رشته ها به ویژه ۱۰ رشته اعزامی به سانیا آغاز شده است.

وی همچنین یادآور شد: ورزشکاران اعزامی به سانیا سفیران ایران هستند، انها می روند که بگویند چقدر مظلوم‌ واقع شدیم‌ اما همچنان با قدرت هستیم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک همچنین با بیان اینکه پیگیر فهرست بلند رشته ها برای بازی های آسیایی ناگویا هستیم، گفت: در رشته هایی مانند وزنه برداری و کشتی، تمرینات آماده سازی برای بازی های آسیایی پیش از نوروز آغاز شد اما بعد از بازی های ساحلی آسیا، تمرکز بیشتری روی ناگویا خواهیم داشت.