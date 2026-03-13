به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس سنندج اظهار کرد: امروز ما جهاد می‌کنیم چون هنگام مذاکره به کشور ما تجاوز شد و رهبر ما در ترور ناجوانمردانه به شهادت رسید.

وی افزود: امروز جهاد می‌کنیم چرا که تعداد زیادی از دانش‌آموزان را به شهادت رساندند و مردم و نیروهای نظامی ما را شهید کردند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه دشمن امروز برای تجزیه کشور و براندازی نظام اسلامی تلاش می‌کند، افزود: طرف ما امروز رییس جمهور سرپر پ فاسد آمریکا است و همه ملت‌های جهان می‌دانند که چه کسی در جهان شرور است.

حجت‌الاسلام پورذهبی عنوان کرد: ملت ما هیچگاه در برابر تجاوز و ظلم و ستمی کوتاه نخواهد آمد و در برابر تهدیدها ایستادگی و مقاومت می‌کند.

وی اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما روزهای سختی پشت سر گذاشت و شهدای بسیاری تقدیم انقلاب اسلامی کرد و اکنون شهادت دانش‌آموزان میناب پ مردم ما در حملات اخیر نیز سند تجاوز دشمن و ظلم و ستمی است که بر مردم روا داشته‌اند.

نماینده ولی فقیه در کردستان اضافه کرد: تلاش و ایثار مردم نقش مهمی در حفظ امنیت و عزت کشور دارد و باید از صبر و فداکاری نزدن و تچنیروهاب نظامی و امنیتی در این روزها تقدیر کرد.

وی حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس را نمادی از اچحکایت از ارکان های اسلامی و دفاع از مردم مظلوم فلسطین خواند و از راهپیمایان این روز باشکوه تقدیر کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: امروز ایران اسلامی قبله گاه آزادی‌خواهان جهان است ‌و استقامت و مقاومت مردم این کشور قابل تمجید است.