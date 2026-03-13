کاروان عشق در شاهرود به راه افتاد؛ خروش دیار ۱۷۰۰ شهید در حمایت از قدس

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان شاهرود صبح آدینه و همزمان با روز جهانی قدس، با حضور در مسیر خیابان کاج تا مصلای پیامبر اعظم(ص)، حضوری حماسی و به یاد ماندنی را از خود به نمایش گذاشتند.

مردم متدین و ولایی شهرستان شاهرود امروز از ساعتی قبل از شروع راهپیمایی در مسیر از پیش تعیین شده حضور داشته و با پرچم های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، پرچم های زر رنگ حزب الله، تمثال مقدس رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، حماسه ای ماندگار را رقم زدند.

مردم متدین دیار یک هزار و 700 شهید شاهرود، در مسیر خیابان کاج تا مصلای پیامبر اعظم(ص) شعارهای ضد استکباری سر داده و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خود را به گوش جهانیان رساندند.

شاهرودی ها همچنین از این راهپیمایی بزرگ، یادگار گرانسنگ بنیانگذار انقلاب اسلامی، بهره بردند تا یکبار دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرده و به جهانیان بگویند که پشتیبان ارزش های انقلاب اسلامی و رهبرشان هستند.

شاهرودی های غیور در راهپیمایی روز جهانی قدس همچنین شعارهای خونی که در رگ ما است هدیه به رهبر ما است؛ ای رهبر آزاده آماده ایم آماده؛ دست خدا عیان شد خامنه ای جوان شد و همچنین حیدر حیدر سر دادند.

حضور جوانان و نوجوانان به خصوص جامعه ورزشکاران و هنرمندان، بسیجیان و دانش آموزان و دانشجویان شهرستان شاهرود در آئین باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس از دیگر نکات قابل توجه این مراسم معنوی بود.

قرار است تا ساعتی دیگر نماز جمعه این هفته شاهرود به امامت حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود در مصلای پیامبر اعظم (ص) این شهرستان اقامه شود و مردم متدین و خداجوی شهرستان شاهرود در صفوف به هم پیوسته، نماز دشمن شکن جمعه را هم اقامه کنند.